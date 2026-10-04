Better Choice Awards 2026 mở rộng vinh danh doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục.

Sự kiện do Công ty cổ phần VCCorp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC - Bộ Tài chính) và Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Lễ trao giải Better Choice Awards 2026 là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, với sự tham dự của khoảng gần 1.000 đại biểu, doanh nghiệp và khách mời, được truyền trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Chinhphu.vn

Bước sang mùa thứ 4, giải thưởng mang chủ đề Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới, tôn vinh những giá trị đổi mới đã xóa mờ ranh giới giữa quốc gia với quốc gia, giữa ngành với ngành và giữa những hình thái sản phẩm quen thuộc.

Mùa giải 2026 tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giải thành 4 trục giải thưởng gồm: Innovative Choice Awards - giải pháp đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp; Smart Choice Awards - sản phẩm công nghệ tiêu dùng phân phối chính thức tại Việt Nam; Car Choice Awards - mẫu xe, sự kiện và kênh nội dung ngành ô tô; Nation Builder Awards- doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia và thương hiệu Việt được cộng đồng tôn vinh.

Trong đó, Nation Builders Awards là trục hoàn toàn mới, được xây dựng trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng thương hiệu Việt vươn tâm thế giới cho các doanh nghiệp. Ảnh: Chinhphu.vn

Trục giải thưởng này ghi nhận những doanh nghiệp đang gánh vác các công trình, chuỗi giá trị và năng lực công nghệ mang tầm quốc gia. Các doanh nghiệp được vinh danh này đều gắn với những công trình có thật trong năm.

Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc Sự kiện cấp cao VCCorp, Trưởng Ban Tổ chức Better Choice Awards 2026 cho biết: “Ban Tổ chức vui nhất khi thấy bảng vàng năm nay có tên nhiều doanh nghiệp Việt đứng cạnh những thương hiệu toàn cầu, từ mô hình trí tuệ nhân tạo tiếng Việt, xe máy điện đến trạm sạc thông minh. Hành trình ấy sẽ còn tiếp tục tại TECHFEST Việt Nam 2026 vào tháng 11 tới".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) chia sẻ, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra một định hướng chiến lược mới, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 của WIPO, Việt Nam đứng thứ 43/139 quốc gia và nền kinh tế. Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhưng quan trọng hơn một thứ hạng là khả năng chuyển hóa tri thức, công nghệ và sáng tạo thành sản phẩm, doanh nghiệp, năng suất và những giá trị cụ thể cho nền kinh tế và đời sống xã hội.

“Better Choice Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những sản phẩm và doanh nghiệp đã tạo ra những lựa chọn tốt hơn hôm nay, mà còn là sự khích lệ để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, tiếp tục đầu tư, tiếp tục chinh phục những giới hạn mới", ông Võ Xuân Hoài ghi nhận.

Bên cạnh 45 hạng mục chính, Gala công bố bảng xếp hạng Better List 2026, do cộng đồng người dùng am hiểu công nghệ trực tiếp chấm điểm cùng bình chọn của cộng đồng.

Gala cũng trao chứng nhận Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt cho iHanoi, ứng dụng Công dân Thủ đô số của TP Hà Nội, giúp người dân phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin và thực hiện dịch vụ công ngay trên điện thoại.

Chứng nhận được trao đúng thời điểm Hà Nội tiếp tục dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, với 63,80 điểm và dẫn đầu 18 trên 52 chỉ số thành phần.