[Video] Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026
Ngày 4/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.
Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, trao Giải Cuộc thi “Sáng kiến Khoa học” năm 2026 và Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ngay-hoi-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-2026-post992882.html