Giúp người cao tuổi tự tin sử dụng công nghệ số

Phường Thông Tây Hội (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật chuyển đổi số” để người dân tiếp cận gần hơn với các ứng dụng số.

Yên tâm trải nghiệm các tiện ích số

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc vào sáng 4/10, tại trụ sở khu phố 21 phường Thông Tây Hội (TP Hồ Chí Minh) khá nhộn nhịp khi đông đảo người dân đến tham gia chương trình “Ngày Chủ nhật chuyển đổi số”. Tại đây, những chiếc điện thoại thông minh có kết nối intenet đã trở thành công cụ thực hành, giúp người dân tìm hiểu các ứng dụng số phục vụ đời sống. Với người lớn tuổi, đây còn là dịp hỏi lại những thao tác chưa hiểu, tháo gỡ khó khăn khiến họ lâu nay ngại tiếp cận công nghệ.

Nội dung hướng dẫn gắn với nhu cầu gần gũi của người dân như tra cứu thông tin thuế, sử dụng VNeID, tiếp nhận thông báo của phường hay gửi phản ánh về an ninh, trật tự. Được hỗ trợ trực tiếp trên điện thoại, người dân từng bước làm quen với những tiện ích có thể sử dụng ngay tại nhà.

Cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số ngay trên điện thoại cá nhân.

Ông Đỗ Ngọc Tám, người dân khu phố 21, phường Thông Tây Hội, cho biết chương trình rất hữu ích vì giúp ông cập nhật thêm các ứng dụng công nghệ. Ông quan tâm ứng dụng về thuế để tra cứu thông tin, theo dõi nghĩa vụ nộp thuế, tránh chậm trễ. Với ứng dụng SOS, ông có thêm kênh kết nối với lực lượng công an khi gặp sự cố hoặc cần phản ánh tình hình an ninh, trật tự.

Ông Đỗ Ngọc Tám đang trải nghiệm các ứng dụng số ngay tại chương trình.

Dù nhận thấy tiện ích, ông Tám cho rằng, mình vẫn gặp trở ngại khi sử dụng các ứng dụng số. Theo đó, điều khiến ông lúng túng là thường quên mật khẩu đăng nhập vào các ứng dụng. Có ứng dụng trên điện thoại nhưng không nhớ mật khẩu thì việc truy cập bị gián đoạn. Vì vậy, ông chuyển sang dùng vân tay và nhận diện khuôn mặt để thuận tiện hơn.

Được hướng dẫn trực tiếp, ông có thể hỏi lại những thao tác ứng dụng đang còn vướng. Tuy nhiên, điều ông mong muốn là các ứng dụng có chữ lớn hơn, trình bày rõ ràng, dễ tra cứu thông tin. "Người lớn tuổi mắt mờ, thao tác tay chậm nên khó đọc chữ nhỏ hoặc xử lý nhiều thông tin cùng lúc", ông Tám cho biết.

Cũng đến tham gia chương trình, ông Trần Văn Dũng, người dân khu phố 21, phường Thông Tây Hội lại mang theo sự dè dặt khi tiếp cận ứng dụng điện tử. Trước đây, ông chưa tìm hiểu những tiện ích này và cách đồng bộ thông tin trên VNeID. Lo ngại bị lừa đảo khiến ông ít sử dụng, dù có nhu cầu tiếp cận thông tin.

Hôm nay, được cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn, giải thích cách sử dụng, ông Dũng cảm thấy yên tâm hơn. Qua tư vấn, ông Dũng cũng đã biết cần bảo vệ mật khẩu, thận trọng khi tiếp cận thông tin qua điện thoại. Những giải đáp cụ thể giúp ông bớt lo lắng, từng bước làm quen với các tiện ích số.

Ông Trần Văn Dũng được cán bộ địa phương hướng dẫn cập nhật các thông trên ứng dụng số.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Trưởng khu phố 21, phường Thông Tây Hội, cho biết các lực lượng hỗ trợ tại khu dân cư luôn sẵn sàng hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số. Qua khảo sát, một số người già vẫn còn gặp khó khăn khi thực hiện các thao tác trên địa thoại, vì vậy việc hỗ trợ cần kiên nhẫn, giải thích dễ hiểu và hướng dẫn từng bước để người dân tự thực hành trên điện thoại.

Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường đến từng nhà, hỗ trợ người chưa sử dụng thành thạo, nhất là người cao tuổi. Cùng với cài đặt, lực lượng hỗ trợ hướng dẫn bảo vệ mật khẩu, thông tin cá nhân, giúp người dân yên tâm và từng bước chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

Đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư

Theo UBND phường Thông Tây Hội, chương trình “Ngày Chủ nhật chuyển đổi số” được phường triển khai đồng loạt tại 31 khu phố vào sáng 4/10. Các lực lượng phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Công dân số, VNeID, eTax Mobile, SOS An ninh trật tự và ứng dụng Thông Tây Hội. Hoạt động lần này gắn với triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Công an, giúp người dân từng bước tiếp cận chính quyền số tại nhà nhanh hơn, thuận lợi hơn.

Theo kế hoạch của phường, nội dung hỗ trợ còn có chữ ký số cá nhân miễn phí, giấy tờ tích hợp trên VNeID, sổ sức khỏe điện tử và dịch vụ công trực tuyến; Công an phường đồng thời hướng dẫn bảo mật thông tin, nhận diện thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt tài khoản.

Bà Đào Thị My Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội (bìa phải) đang theo dõi các thao tác ứng dụng số của người dân.

Bà Đào Thị My Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội cho biết, chương trình tập trung giúp người dân tiếp cận những ứng dụng phục vụ đời sống. Qua ứng dụng Thông Tây Hội, người dân có thể cập nhật thông tin của phường, tương tác với chính quyền và sử dụng các tiện ích của địa phương.

Theo bà My Thư, “Ngày Chủ nhật chuyển đổi số” là bước khởi đầu. Phường huy động các thành viên trong hệ thống chính trị, tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng công an và các tổ công tác phối hợp hỗ trợ. Sau chương trình, các lực lượng tiếp tục đến từng hộ dân, hướng dẫn những người chưa cài đặt hoặc chưa biết sử dụng ứng dụng.

Với người lớn tuổi, một buổi thực hành có thể chưa đủ để ghi nhớ mọi thao tác. Duy trì hỗ trợ tại khu dân cư giúp họ có nơi hỏi lại khi gặp khó khăn, từng bước hình thành thói quen tra cứu thông tin và thực hiện công việc trên điện thoại.

Trung tá Lê Nguyên Bình, Phó Trưởng Công an phường Thông Tây Hội hỗ trợ người dân kết nối với công an qua ứng dụng SOS.

Trung tá Lê Nguyên Bình, Phó Trưởng Công an phường Thông Tây Hội cho biết, chương trình khá thiết thực, tạo điều kiện để công an đến tận nơi hỗ trợ người dân. Theo ông, ứng dụng SOS điện tử đã được triển khai khoảng một năm; khi gặp sự cố hoặc phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân có thể gửi thông tin để công an tiếp nhận, xử lý và phản hồi.

Theo thống kê của UBND TP Hồ Chí Minh, tính đến tháng 8, Thành phố đã tổ chức 546 lớp, khóa bồi dưỡng trong phong trào “Bình dân học vụ số”, thu hút 77.741 lượt người tham gia. Toàn Thành phố có 5.947 tổ công nghệ số cộng đồng tại 168 phường, xã, đặc khu với khoảng 29.000 thành viên. Khoảng 80 địa phương đã thành lập đội hình bình dân học vụ số hoặc tương đương.

Người dân chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối intenet là có thể thực hiện được các dịch vụ công ngay tại nhà.

Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác, với 691.042 người dân cài đặt và sử dụng thực tế. Tuy nhiên, báo cáo dẫn khảo sát 4.039 tình nguyện viên Mùa hè số và thực tiễn cơ sở, ghi nhận 73% trường hợp gặp khó khăn do người dân không nhớ thông tin căn cước, mật khẩu hoặc số điện thoại đăng ký.

Các địa phương đã triển khai nhiều mô hình hay và hiệu quả như “Cà phê số”, “Bình dân học vụ số lưu động”, “Trạm công dân số”, “Ngày chủ nhật chuyển đổi số” đưa lực lượng hỗ trợ đến khu dân cư, cụm nhà trọ. Sắp tới, Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên kỹ năng số, an toàn thông tin cho người cao tuổi và nhóm yếu thế; củng cố tổ công nghệ số cộng đồng, duy trì lực lượng hỗ trợ thường xuyên.

Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng giải đáp vướng mắc trong quá trình người dân thực hành.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các địa phương đang đẩy mạnh phong trào đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Đây là bước đi căn cơ, giúp người dân làm chủ công nghệ, biến tri thức số thành sức mạnh nội sinh và nâng cao chất lượng sống. Tất cả các phong trào này đều gắn với tuyên truyền về ứng dụng số, chuyển đổi số gắn với mô hình chính quyền hai cấp, hướng đến bộ máy hành chính công hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong quá trình chuyển đổi số của Thành phố.