Hà Nội phát triển hệ sinh thái học tập, chuẩn bị nguồn lực cho tương lai
Với Hà Nội, sau khi trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, yêu cầu đặt ra là đưa tinh thần học tập suốt đời đi sâu hơn vào đời sống đô thị; kết nối nhà trường với cộng đồng, giáo dục với khoa học - công nghệ, đào tạo với thị trường lao động, qua đó tạo dựng một nguồn nhân lực có khả năng thích ứng, sáng tạo và đóng góp vào sức cạnh tranh của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-phat-trien-he-sinh-thai-hoc-tap-chuan-bi-nguon-luc-cho-tuong-lai-420767.htm