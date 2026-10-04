iPhone 18 Pro gặp lỗi khởi động lại, Apple tung bản vá

Ngay sau khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đến tay người dùng, một số thiết bị đã phát sinh những sự cố đáng chú ý. Các phản ánh bao gồm tình trạng treo máy, tự khởi động lại và phải liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó, Apple đã xác nhận lỗi khởi động lại đột ngột với 9to5Mac. Hãng cho biết đang phát triển bản cập nhật phần mềm và dự kiến phát hành vào đầu tuần tới.

Thông tin từ Apple phần nào giúp người dùng xác định đây có thể là vấn đề liên quan đến phần mềm. Trước đó, một số chủ sở hữu iPhone 18 Pro cho biết thiết bị bị treo rồi khởi động lại sau khi xác thực Face ID không thành công. Khi sự cố chưa được Apple xác nhận, một số khách hàng thậm chí được bộ phận hỗ trợ thông báo khả năng điện thoại gặp lỗi. Điều này khiến nhiều người lo ngại thiết bị mới mua có thể phát sinh vấn đề phần cứng.

Sự cố sau đó được 9to5Mac tái hiện trên một chiếc iPhone 18 Pro. Trang này cho biết hiện tượng xảy ra khi thử xác thực trong ứng dụng Passwords, khiến máy ngừng phản hồi rồi tự khởi động lại. Một nhật ký lỗi cũng được ghi nhận trong mục iPhone Analytics sau khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng này.

Sự cố khởi động lại trên iPhone 18 Pro đang được Apple khắc phục.

Bên cạnh đó, hãng cũng chưa tiết lộ phiên bản iOS nào sẽ tích hợp bản sửa lỗi. Vì vậy, người dùng hiện chưa có nhiều thông tin để xác định chính xác cơ chế gây ra hiện tượng khởi động lại. Bản cập nhật sắp tới được kỳ vọng sẽ xử lý sự cố mà không cần can thiệp phần cứng. Đây cũng là giải pháp giúp những thiết bị bị ảnh hưởng tiếp tục được sử dụng bình thường.

Trước khi Apple đưa ra phương án sửa lỗi, nhiều người dùng đã chủ động thử các cách khắc phục khác nhau. Một số trường hợp thiết lập lại Face ID hoặc cài đặt lại hệ điều hành iOS. Những người gặp sự cố kéo dài cũng đã liên hệ bộ phận hỗ trợ của Apple để được kiểm tra. Thậm chí, một số người còn cân nhắc đổi thiết bị nếu tình trạng khởi động lại tiếp tục xảy ra.

Việc Apple xác nhận đang phát triển bản vá có thể giúp giảm bớt lo ngại về khả năng phải thay điện thoại. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn cần được đánh giá sau khi bản cập nhật được phát hành. Cho đến lúc đó, nguyên nhân chính xác của lỗi vẫn chưa được công ty công bố. Người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vì vậy sẽ phải chờ thêm thông tin chính thức.

Apple đưa ra giải pháp cho lỗi khởi động lại trên iPhone 18 Pro.

Sự cố này cũng khiến Apple một lần nữa phải đối mặt với những vấn đề phát sinh trên các thế hệ iPhone mới. Trong quá khứ, hãng từng trải qua những vụ việc như Antennagate trên iPhone 4 và Bendgate liên quan đến iPhone 6. iPhone 14 Pro cũng từng được phản ánh về hiện tượng rung lắc camera. Những trường hợp này cho thấy các sản phẩm mới vẫn có thể phát sinh lỗi sau khi được đưa đến tay người dùng.

Với iPhone 18 Pro, tình trạng tự khởi động lại đang trở thành vấn đề được người dùng quan tâm trong những ngày đầu mở bán. Việc Apple nhanh chóng xác nhận sự cố và chuẩn bị bản cập nhật cho thấy hãng đang tìm cách xử lý vấn đề bằng phần mềm. Dù vậy, mức độ ảnh hưởng thực tế vẫn cần được theo dõi thêm sau khi bản vá được triển khai. Hiện Apple chưa công bố thêm chi tiết về nguyên nhân cũng như thời điểm cụ thể của bản cập nhật.