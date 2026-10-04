Điều gì đang xảy ra với iPhone 18 Pro Max?

Theo CCTV Finance và nhiều nguồn tin truyền thông, một số người dùng iPhone 18 Pro Max sử dụng dịch vụ mạng của AT&T đang gặp sự cố thiết bị khiến họ không thể bắt được sóng di động. Hậu quả là họ không thể thực hiện cuộc gọi, sử dụng dữ liệu di động hay gửi và nhận tin nhắn, khiến các thiết bị này chỉ còn hoạt động được các tính năng cơ bản thông qua kết nối Wi-Fi.

Apple đã xác nhận sự cố vào ngày 2/10 (giờ địa phương) và phát hành bản cập nhật cài đặt nhà mạng cùng với phiên bản iOS 27.0.1 để ngăn chặn vấn đề lan rộng. Tuy nhiên, việc cài đặt bản cập nhật này không thể khôi phục dịch vụ cho các thiết bị đã mất kết nối. Apple cho biết, họ sẽ cung cấp thiết bị thay thế miễn phí cho những người dùng bị ảnh hưởng.

Các báo cáo cho thấy sự cố hiện chỉ giới hạn ở các mẫu iPhone 18 Pro Max sử dụng mạng AT&T, chưa có báo cáo tương tự nào liên quan đến T-Mobile hay Verizon, và các thiết bị iPhone 18 Pro Max sử dụng mạng của các nhà cung cấp khác vẫn hoạt động bình thường. Tính đến thời điểm đưa tin, Apple vẫn chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể của lỗ hổng bảo mật, còn Qualcomm thì chưa đưa ra bình luận.

AT&T là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai và là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất ở Hoa Kỳ.