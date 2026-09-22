Đà Nẵng sắp xong Quốc lộ 14E

Đường ven biển 129 đang thi công. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng, mới đây, lãnh đạo thành phố đã có buổi kiểm tra thực tế dự án thành phần 2 hoàn thiện đường ven biển 129 và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

Đối với đường ven biển 129 (Võ Chí Công), dự án gồm hai dự án thành phần, tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.

Trong đó, dự án thành phần 2 có hai đoạn gồm đường nối từ ĐT.619 đến nút giao với dự án đường nối quốc lộ 1A, đi vùng đông Duy Xuyên và đường ven biển với chiều dài tuyến khoảng 19,4 km. Đoạn 2 là Đường nối từ ĐT.619 đến quốc lộ 1 với chiều dài tuyến khoảng 3,74 km.

Ban Quản lý dự án cho biết, khối lượng xây lắp tuyến đường đến nay đạt khoảng 264/492 tỷ đồng giá trị hợp đồng. Tổng chiều dài tuyến 23,1 km, trong đó đã được bàn giao 20,1 km.

Tuy nhiên, mặt bằng được bàn giao không liên tục; một số đoạn dù đã bàn giao nhưng chưa có đường tiếp cận để tổ chức thi công.

Hiện còn khoảng 3 km chưa được bàn giao mặt bằng, liên quan 26 thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và 49 thửa đất ở.

Với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 2/2023.

Tiến độ triển khai thi công đến nay vẫn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được xác định do công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Qua buổi kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố đã đề nghị các đơn vị liên quan tập trung xử lý các vướng mắc, trong tháng 10/2026 sẽ hoàn thành mặt bằng tuyến đường ven biển 129; hoàn thành toàn bộ công trình và tổ chức khánh thành đối với quốc lộ 14E.