Lào Cai xây tuyến đường kết nối Quốc lộ 4E với Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Tuyến đường được đầu tư nhằm tăng cường kết nối giao thông khu vực. (Nguồn: laocai.gov.vn)

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3480/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Dự án thuộc nhóm C, công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại xã Gia Phú. Tuyến đường được thiết kế mở mới, bám theo địa hình, có điểm đầu đấu nối vào Quốc lộ 4E tại lý trình Km64+930; điểm cuối nối với tuyến đường quy hoạch tại ranh giới Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Chiều dài tuyến khoảng 1,2 km.

Mục tiêu của dự án là bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả với hoạt động của Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, linh hoạt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Về quy mô, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 60 km/h, với mặt cắt ngang gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 31 m. Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1, bố trí dải phân cách rộng 3 m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5 m.

Dự án cũng đầu tư hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, công trình phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh trên tuyến. Một số vị trí cắt ngang tuyến được bố trí hệ thống ống kỹ thuật để chờ lắp đặt cáp điện, cáp quang và cáp thông tin.

Tổng mức đầu tư dự án là 130 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 33,74 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 83,29 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Trong quá trình triển khai, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định. Dự án cũng có hạng mục tháo dỡ và làm lại tuyến đường dây 0,4kV sau cột điện 1.14 của Trạm biến áp Tiến Cường 2 để phục vụ giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo quy định, bảo đảm phù hợp quy hoạch, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, quản lý chặt chẽ khảo sát, thiết kế, khối lượng, chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư. Quá trình triển khai phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

UBND xã Gia Phú có trách nhiệm quản lý quy hoạch, đất đai và xây dựng trên địa bàn, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư bảo đảm tiến độ thi công; đồng thời rà soát, xác nhận các hộ đủ điều kiện tái định cư và phối hợp bố trí tại các quỹ đất tái định cư hiện có nếu phát sinh nhu cầu.