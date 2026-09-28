Tăng tốc thi công xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Dự án có chiều dài khoảng 14,07km, đi qua địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, cùng khoảng 2,5km tuyến kết nối đường dẫn cầu Tứ Liên tại xã Đông Anh. Trong đó, cầu vượt sông Đuống có chiều dài khoảng 1,9km. Với tổng mức đầu tư hơn 28.794 tỷ đồng, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đang được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Ảnh: Phạm Công

Theo thiết kế, tuyến đường có nền rộng tới 120m, gồm tuyến cao tốc 10 làn xe và hai tuyến đường gom, mỗi bên 3 làn xe. Đáng chú ý, dải đất ở giữa tuyến được dự kiến bố trí các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tạo điều kiện hình thành một hành lang giao thông đa phương thức trong tương lai. Ảnh: Phạm Công

Tại công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời. Ông Phạm Quốc Hưng, Trưởng Văn phòng hiện trường Ban Quản lý dự án, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Bắc Hà Nội cho biết, các mũi thi công được tổ chức trải dài từ khu vực cầu sông Đuống, các cầu cạn, nút giao Ninh Hiệp đến cầu chữ C, cầu chữ Y và các hạng mục kết nối với cầu Tứ Liên. Ảnh: Phạm Công

Hiện ba gói thầu xây lắp chính đang được tăng tốc thi công. Tại gói thầu XL01, các đơn vị tập trung thi công cọc khoan nhồi, bệ đúc dầm và đường công vụ phục vụ thi công cầu sông Đuống. Đây là một trong những hạng mục lớn, đòi hỏi tổ chức thi công đồng bộ để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Ảnh: Phạm Công

Gói thầu XL02 triển khai các nhịp đúc hẫng, cầu dẫn, cầu cạn và nút giao Ninh Hiệp. Trong khi đó, tại gói thầu XL03, các nhà thầu đang thi công cầu chữ Y, mở rộng cầu vượt quốc lộ 1A, cầu Thạc Quả cùng nhiều hạng mục kết nối với cầu Tứ Liên. Ảnh: Phạm Công

Việc đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công được kỳ vọng giúp dự án duy trì tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục trên toàn tuyến, đến nay sản lượng thực hiện tại công trường đạt khoảng 589,49 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Công

Quá trình thi công vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ. Một số vị trí trên tuyến hiện còn vướng đường điện 500kV, hạ tầng kỹ thuật và công tác giải phóng mặt bằng. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công liên tục nếu không được xử lý kịp thời. Ảnh: Phạm Công

Trước thực tế này, nhà đầu tư kiến nghị thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ di dời đường điện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tháo gỡ các thủ tục liên quan đến cấp phép mỏ vật liệu. Việc bảo đảm mặt bằng sạch và nguồn vật liệu ổn định, liên tục được xác định là điều kiện quan trọng để các nhà thầu duy trì nhiều mũi thi công trên công trường. Ảnh: Phạm Công

Khi hoàn thành, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội được kỳ vọng hình thành một trục giao thông hiện đại, kết nối khu vực sân bay với trung tâm Hà Nội và các tuyến giao thông quan trọng. Ảnh: Phạm Công

Dự án cũng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội và Bắc Ninh, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Ảnh: Phạm Công