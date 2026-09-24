Đã khắc phục hố ga bị vỡ nắp đậy

Mục Bạn đọc trên Báo Khánh Hòa điện tử, ngày 22-9 phản ánh, trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Bình, đoạn bên hông Trường THCS Nam Nha Trang - phân hiệu Phước Thịnh (thuộc Tổ dân phố Phú Thọ Cường, phường Nam Nha Trang) có một hố ga bị vỡ nắp đậy, trơ khung sắt gây nguy hiểm.

Ảnh chụp ngày 24-9-2026.

Sau khi báo đăng, đơn vị chức năng đã kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn cho học sinh và người tham gia giao thông (xem ảnh).