Sinh hoạt chi bộ tháng 10 toàn thành phố Đồng Nai

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được nghe Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đồng Nai triển khai chuyên đề: Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng ngừa trong thời gian tới.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt tại Hội trường Thành ủy. Ảnh: Phương Hằng

Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu cho biết: Trên lĩnh vực công nghệ thông tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ yếu nhắm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như các hành vi: tấn công máy tính, phát tán mã độc...

Trên lĩnh vực các loại tội phạm truyền thống có sử dụng yếu tố công nghệ cao như: lừa đảo, đánh bạc, ma túy, mại dâm, hàng giả, hàng cấm, làm giả giấy tờ, mua bán dữ liệu cá nhân, tín dụng đen, rửa tiền... Đối với loại tội phạm này, công nghệ chỉ là phương tiện, nhưng làm cho hành vi phạm tội nhanh hơn, phạm vi rộng hơn, khó phát hiện hơn và hậu quả lớn hơn. Đây cũng là loại tội phạm xảy ra nhiều nhất trên địa bàn thành phố, trực tiếp tác động và gây ảnh hưởng đến người dân.

Một số đặc điểm, phương thức, thủ đoạn nổi lên hiện nay đó là: Hoạt động không còn bị giới hạn bởi địa bàn; chiếm đoạt tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử; thủ đoạn thay đổi rất nhanh, đánh trực tiếp vào tâm lý của từng người; tội phạm sử dụng ngày càng nhiều công nghệ mới; tội phạm ngày càng có tổ chức và chuyên môn hóa.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố tiếp nhận 4 vụ việc các doanh nghiệp, cơ quan bị tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích tống tiền. Hoạt động rao bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng cũng diễn biến khá phức tạp.

Một hiện tượng khác cần đặc biệt lưu ý là tình hình thanh, thiếu niên sử dụng mạng xã hội để hẹn nhau tụ tập, đua xe, gây rối trật tự công cộng, quay clip đăng lên mạng để cổ súy, kích động nhau.

Thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhưng đổi mới cách tuyên truyền; phải đánh mạnh vào dòng tiền và các điều kiện phục vụ hành vi phạm tội. Bảo vệ dữ liệu phải được xem là một nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Nâng cao năng lực đấu tranh của lực lượng công an. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Buổi sinh hoạt cũng đã nghe Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai Dương Văn Hiếu triển khai chuyên đề “Kết quả đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Thành ủy; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm”.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Hiếu, từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn Đồng Nai có 8 dự án trọng điểm khởi công; nhiều công trình sắp về đích, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc triển khai các dự án được kiểm soát theo tuần. Mặt bằng sạch đến đâu, thi công ngay đến đó.