Vĩnh Long: Bắt tạm giam người bị cáo buộc giao cấu với bé gái 14 tuổi

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can đối với Đổ Chí Hải. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 2/2026, Đổ Chí Hải quen biết K. (SN 2011, trú tại xã H., tỉnh Vĩnh Long) qua mạng xã hội. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm.

Trong thời gian quen biết, Hải nhiều lần chở K. về nhà và thực hiện hành vi giao cấu khi K. mới 14 tuổi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh và mời Đổ Chí Hải đến làm việc. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, Hải đã thừa nhận hành vi.

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Đổ Chí Hải.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.