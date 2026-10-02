Bộ Công an diễn tập phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, phát biểu tại buổi diễn tập. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Cuộc diễn tập huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng liên quan. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng tại buổi diễn tập. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng tại buổi diễn tập. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Tình huống giả định tập trung đông người khiếu kiện tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Tình huống giả định tập trung đông người khiếu kiện tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “tập trung đông người khiếu kiện tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn.” (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “tập trung đông người khiếu kiện tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn.” (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng tại tỉnh Đắk Lắk” cấp Bộ Công an. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng tại tỉnh Đắk Lắk” cấp Bộ Công an. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng tại tỉnh Đắk Lắk” cấp Bộ Công an. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng tại tỉnh Đắk Lắk” cấp Bộ Công an. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại buổi diễn tập. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)