Cảnh sát giao thông kịp thời cứu người phụ nữ chới với giữa dòng sông Hương
HNN.VN - Sáng 2/10, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP. Huế cùng một người dân đã kịp thời đưa một cụ bà đang chới với giữa dòng nước vào bờ cấp cứu.
Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, khi đang đi nắm tình hình địa bàn tại khu vực đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa) gần cầu Dã Viên, Thượng tá Lê Diệt phát hiện một cụ bà chới với giữa dòng sông Hương. Không suy nghĩ nhiều, anh cùng một người dân lập tức lao xuống dòng nước, tiếp cận và đưa cụ bà vào bờ.
Ngay sau đó, Thượng tá Lê Diệt lập tức liên hệ đồng đội phối hợp sơ cứu và kịp thời đưa cụ bà đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, hiện sức khỏe cụ bà đã qua cơn nguy kịch.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/canh-sat-giao-thong-kip-thoi-cuu-nguoi-phu-nu-choi-voi-giua-dong-song-huong-170389.html