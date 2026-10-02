Người thu gom rác nhặt được gần 500 triệu đồng và hưởng toàn bộ sau 6 tháng

Số tiền mặt 25 triệu won (khoảng hơn 478 triệu đồng) được tìm thấy trong một túi rác tại khu dân cư ở trung tâm Incheon đã được trao cho người phát hiện, sau khi chủ sở hữu hợp pháp không đến nhận. Người này đã trở thành chủ sở hữu hợp pháp sau khi thời hạn 6 tháng để yêu cầu quyền sở hữu theo quy định của 'Luật về tài sản thất lạc Hàn Quốc', kết thúc.

Theo thông tin từ Đồn Cảnh sát Incheon Jemulpo vào ngày 2/10, số tiền 25 triệu won này được tìm thấy vào ngày 10/2 bên trong một túi rác loại 20 lít đặt cạnh một khu nhà ở tại phường Geumgok-dong. Số tiền mặt được chia thành các xấp, mỗi xấp gồm 100 tờ mệnh giá 50.000 won, được buộc bằng đai giấy của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và được giấu bên dưới một số quần áo. Một người ở độ tuổi 60, được xác định là "A", đã phát hiện ra số tiền này khi kiểm tra túi rác để thu gom quần áo cũ và lập tức báo cho cảnh sát.

Vẫn chưa xác định được chủ sở hữu dù đã điều tra và kiểm tra camera an ninh

Nhận thấy tình huống bất thường khi một khoản tiền mặt lớn như vậy bị vứt bỏ trong túi rác, cảnh sát đã tập trung điều tra khả năng có yếu tố tội phạm và nỗ lực tìm kiếm chủ sở hữu. Họ đã đăng thông báo về tài sản tìm được trên cổng thông tin tích hợp về đồ thất lạc cũng như trên các tờ báo địa phương, đồng thời dán tờ rơi tại khu vực xung quanh nơi phát hiện ra số tiền.

Cảnh sát đã tiến hành xác minh bằng cách trực tiếp đến hàng chục hộ gia đình lân cận nhằm tìm kiếm chủ sở hữu của số tiền bị bỏ quên. Tuy nhiên, việc phân tích dấu vân tay không thu được dữ liệu sinh trắc học đáng kể nào, và quá trình kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) tại khu vực cũng không ghi nhận bất kỳ hoạt động bất thường nào.

Những xấp tiền mệnh giá 50.000 won được tìm thấy bên trong một túi rác gần một căn biệt thự ở Geumgok-dong, Jemulpo-gu, Incheon vào tháng Hai. Số tiền này được buộc bằng đai niêm phong của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, với tổng trị giá khoảng 25 triệu won. Do không có ai đến nhận, quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người đầu tiên phát hiện ra số tiền. Ảnh do Đồn Cảnh sát Jemulpo, Incheon cung cấp.

6 tháng sau thông báo công khai, 19,23 triệu won (khoảng gần 370 triệu đồng) được chuyển khoản sau khi khấu trừ thuế

Theo quy định của 'Luật về tài sản thất lạc Hàn Quốc', nếu chủ sở hữu ban đầu không đến nhận lại tài sản trong vòng 6 tháng kể từ ngày có thông báo công khai, người tìm thấy tài sản sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp. Ông A được công nhận đủ điều kiện xác lập quyền sở hữu do đã trình báo sự việc đúng quy định trong vòng một tuần kể từ khi tìm thấy tài sản.

Kết quả là, vào tháng 8/2026, ông A đã nhận được khoản tiền chuyển khoản là 19,23 triệu won, số tiền còn lại từ tổng cộng 25 triệu won sau khi đã khấu trừ 5,77 triệu won cho các khoản thuế (bao gồm thuế thu nhập với mức thuế suất 22%) và chi phí đăng thông báo công khai.

Một đại diện cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã xác nhận rằng, vụ việc không liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào, nhưng chủ sở hữu thực sự của số tiền vẫn không xuất hiện. Số tiền mặt đó đã được quản lý bởi kho bạc nhà nước trước khi được chi trả cho ông A".