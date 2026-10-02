Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy đen trên bờ biển Lâm Đồng

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện một xe máy bị ngã, cháy trơ khung, chỉ còn phần động cơ và bánh sau. Cạnh chiếc xe là thi thể một người đàn ông chưa rõ tung tích, khoảng 35 tuổi. Toàn bộ cơ thể nạn nhân bị cháy xém, khuôn mặt biến dạng, quần áo đã cháy hoàn toàn.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Thành phong tỏa hiện trường, bảo vệ các dấu vết liên quan. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời làm rõ tung tích nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc.