Ninh Bình: Tăng cường xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Ngày 2/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trước nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm như khai thác trái phép, khai thác vượt phạm vi được cấp phép, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Những hành vi này không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến môi trường, đất đai, đê điều và tình hình an ninh, trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an tập trung nắm tình hình trên các tuyến sông trọng điểm như sông Hồng, sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Châu Giang; đồng thời rà soát các địa bàn thường xuyên diễn ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản như: Tam Điệp, Nho Quan, Thanh Lâm, Lý Thường Kiệt, Rạng Đông, Giao Thủy và những khu vực từng phát sinh phản ánh của người dân, thông tin trên báo chí như Gia Lâm, Phú Sơn, Nghĩa Sơn, Xuân Trường.

Trọng tâm đấu tranh là các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, khai thác không đúng quy hoạch, không đúng khu vực, diện tích được cấp phép; khai thác tại khu vực cấm hoặc vùng dự trữ khoáng sản, không đúng thiết kế được phê duyệt.

Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng phát hiện, xử lý tình trạng lợi dụng hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch để khai thác khoáng sản trái phép, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên và gây mất an ninh, trật tự.

Lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, xử lý vụ khai thác cát trái phép trên sông Đào, thuộc địa bàn phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cùng với đó, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; tập kết, kinh doanh khoáng sản tại những địa điểm không bảo đảm quy định.

Các vi phạm về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, nước thải, sử dụng hóa chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp trái quy định cũng được đưa vào diện tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Lực lượng chức năng đồng thời chú trọng kiểm soát các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích tại khu vực bãi bồi, điểm tập kết khoáng sản; vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, không bảo đảm an toàn lao động trong quá trình khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, các đơn vị nghiệp vụ gồm Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, An ninh kinh tế phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường và cơ quan chức năng liên quan, tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Trong đó, Công an cơ sở được yêu cầu phát huy vai trò bám địa bàn, chủ động tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh của người dân, kịp thời phát hiện và báo cáo các dấu hiệu bất thường trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý nghiêm từ cơ sở, Công an tỉnh Ninh Bình quyết tâm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ tài nguyên quốc gia, môi trường, an toàn đê điều và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.