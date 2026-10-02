Bãi phế liệu gây ảnh hưởng môi trường ở khu dân cư tại TP Hồ Chí Minh

Ghi nhận tại khu vực trước số nhà 83, đường 11, nhiều loại phế liệu được chất đống ngoài trời, một số lán trại được dựng để chứa đồ, phục vụ sinh hoạt. Vỉa hè được tận dụng làm nơi chứa hàng, buôn bán; nhiều ô tô đậu dưới lòng đường, gây cản trở giao thông do tuyến đường này khá nhỏ hẹp.

Trước bãi phế liệu tận dụng vỉa hè để kinh doanh.

Theo người dân, tình trạng tập kết, kinh doanh phế liệu tại đây đã diễn ra trong thời gian dài, kèm theo mùi hôi, ruồi, muỗi và việc lấn chiếm lòng, lề đường. Cư dân khu vực cho biết, những ngày mưa gần đây, ruồi, muỗi xuất hiện khá nhiều. Trong khi đó, phía sau bãi phế liệu là khu phòng trọ với hàng chục công nhân đang sinh sống và phải chịu ảnh hưởng.

Bên trong bãi phế liệu.

Theo ghi nhận, phía sau bãi phế liệu được ngăn cách với khu nhà trọ bằng lưới B40 nên rác từ bãi phế liệu tràn qua khoảng sân trống trước dãy trọ. Ngoài ra, do nền khu vực chứa phế liệu cao hơn nên nước bẩn từ đây chảy xuống khu vực phòng trọ.

“Với quy mô bãi phế liệu và vị trí nằm trong khu dân cư, cần làm rõ cơ sở có đủ điều kiện hoạt động tại đây hay không; việc tập kết, lưu giữ phế liệu có đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; khu vực lán trại, công trình phục vụ hoạt động có phù hợp quy định; việc sử dụng vỉa hè, lòng đường xử lý như thế nào?”, ông Huỳnh Tấn Hùng, cư dân ở đây, đặt vấn đề.

Dãy nhà trọ phía sau bãi phế liệu.

Theo quy định về bảo vệ môi trường, hoạt động thu gom, lưu giữ chất thải phải đáp ứng các yêu cầu phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động. Việc sử dụng lòng đường, vỉa hè cũng phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng này.