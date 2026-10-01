CĐV Thái Lan đồng loạt chúc mừng HLV Park Hang Seo

Hôm nay, HLV Park Hang Seo đón sinh nhật và nhận được những lời chúc đặc biệt từ CLB Kanchanaburi Power FC, đội bóng mà ông đang dẫn dắt tại Thái Lan. Trên trang Facebook chính thức, Kanchanaburi Power FC đăng tải hình ảnh cùng thông điệp chúc mừng sinh nhật nhà cầm quân người Hàn Quốc.

“Chúc mừng sinh nhật ‘Coach Park’ Park Hang Seo, HLV trưởng đội Kanchanaburi. Các cầu thủ và ban huấn luyện chúc ông có sức khỏe tốt, đạt được mọi điều mong muốn”, CLB Kanchanaburi Power FC viết.

Kanchanaburi Power FC cũng kêu gọi người hâm mộ cùng gửi những lời chúc tốt đẹp đến HLV Park Hang Seo. Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo CĐV Thái Lan đã để lại bình luận chúc mừng.

HLV Park Hang Seo nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ Thái Lan trong ngày sinh nhật.

Phần bình luận tràn ngập những lời chúc HLV Park Hang Seo đến từ CĐV Thái Lan. HLV Park Hang Seo hiện đảm nhiệm vai trò HLV trưởng Kanchanaburi Power FC. Đây là công việc mới của nhà cầm quân từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Việc CLB chủ quản đăng bài chúc mừng sinh nhật và nhận được hàng loạt lời chúc từ CĐV Thái Lan cho thấy HLV Park Hang Seo đang nhận được sự quan tâm tại môi trường bóng đá mới.

Đặc biệt, những lời chúc dành cho ông xuất hiện trong thời điểm bóng đá Việt Nam và Thái Lan vừa có cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật, sự chú ý của người hâm mộ Thái Lan dành cho HLV Park Hang Seo chủ yếu đến từ những lời chúc thân tình dành cho “Coach Park”.

Sau 4 vòng đấu tại giải hạng Hai Thái Lan, Kanchanaburi Power FC vẫn duy trì thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 3 trận hòa, giành 6 điểm và tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đây là kết quả chưa tốt với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Khó khăn của Kanchanaburi Power FC càng được nhìn rõ sau khi đội bóng này dừng bước ở vòng loại Cúp FA Thái Lan. Họ hòa Phetchabun FC trong thời gian thi đấu chính thức trước khi thất bại trên loạt sút luân lưu. Đáng chú ý, Phetchabun FC đang chơi tại Thai League Semi-Pro, giải đấu có thứ hạng thấp hơn so với Kanchanaburi Power FC.

Kết quả này chắc chắn chưa đáp ứng kỳ vọng của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn dài và nhà cầm quân người Hàn Quốc còn điều chỉnh đội hình, hoàn thiện lối chơi và tìm ra công thức giúp Kanchanaburi cải thiện hiệu quả thi đấu.