Man City nói 830 triệu bảng không phải tiền của ông chủ

Man City cho rằng hơn 830 triệu bảng trong các hợp đồng tài trợ không phải tiền trực tiếp từ chủ sở hữu Sheikh Mansour.

Man City chuẩn bị đánh thẳng vào phần quan trọng nhất của phán quyết vừa khiến họ bị kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính Premier League.

Theo Sky Sports và The Independent, đội ngũ luật sư của CLB sẽ lập luận rằng phần tiền bổ sung cho các hợp đồng tài trợ giai đoạn 2009-2018 được cấp bởi một cơ quan thuộc chính quyền Abu Dhabi, chứ không phải Abu Dhabi United Group (ADUG) - công ty sở hữu Man City của Sheikh Mansour.

Đây là điểm mấu chốt bởi ủy ban độc lập kết luận Man City đã biến 830,69 triệu bảng tiền của chủ sở hữu thành doanh thu tài trợ, thông qua những hợp đồng thương mại bị mô tả là không phản ánh đúng bản chất dòng tiền.

Theo báo cáo, các nhà tài trợ Abu Dhabi thực tế chỉ chi khoảng 119,25 triệu bảng, còn phần lớn số tiền còn lại được ADUG bù vào.

Nếu Man City chứng minh nguồn tiền không phải của ADUG mà đến từ chính quyền Abu Dhabi để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương thực hiện nghĩa vụ tài trợ, nền tảng quan trọng của phán quyết ban đầu sẽ bị thách thức.

Cuộc chiến xoay quanh nguồn gốc 830 triệu bảng

Phía Man City cho rằng Abu Dhabi Crown Prince Court (CPC), một cơ quan của chính quyền Abu Dhabi, đã hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong tiểu vương quốc.

Theo cách giải thích này, các nhà tài trợ sau đó dùng nguồn tiền đó để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với Man City, thay vì nhận tiền trực tiếp từ Sheikh Mansour hay ADUG.

CEO Ferran Soriano cũng khẳng định CLB có bằng chứng về dòng tiền, gồm sao kê ngân hàng, giao dịch chuyển khoản và lời khai nhân chứng. Ông cho rằng cáo buộc tiền cá nhân của chủ sở hữu được đưa vào Man City thông qua các nhà tài trợ là không đúng.

Vấn đề là lập luận này không mới. Man City từng đưa ra cách giải thích tương tự trong phiên điều trần năm 2024 nhưng bị ủy ban độc lập bác bỏ.

Ủy ban cho rằng lời giải thích về nguồn tiền từ CPC không phản ánh thực tế và được đưa ra sau đó nhằm che khuất cơ chế tài trợ. Trong phán quyết, cơ quan này kết luận ADUG mới là bên đứng sau phần tiền bị ngụy trang thành doanh thu thương mại.

Đội ngũ pháp lý của Man City sẽ tập trung chứng minh nguồn tiền đến từ các cơ quan thuộc chính quyền Abu Dhabi.

Bởi vậy, kháng cáo của Man City sẽ không đơn giản là đưa ra một phiên bản khác của câu chuyện. CLB phải thuyết phục hội đồng phúc thẩm rằng cách ủy ban lần đầu đọc dòng tiền, chứng từ và quan hệ giữa các bên đã có sai sót đủ lớn để làm thay đổi kết luận.

Man City chưa bị xử phạt

Man City đã tuyên bố sẽ kháng cáo và có hạn đến ngày 2/10 để chính thức thực hiện thủ tục. Đội bóng chưa nhận án phạt thể thao, trong khi quá trình phúc thẩm có thể kéo dài và khiến thời điểm đưa ra hình phạt cuối cùng tiếp tục bị trì hoãn.

Vụ việc đồng thời bắt đầu lan sang các đối tác của CLB. Etihad Airways, nhà tài trợ chính của Man City từ năm 2009, cho biết cân nhắc hành động pháp lý và bác bỏ mọi hàm ý rằng hãng hàng không này tham gia vào những thỏa thuận thương mại không phù hợp.

Etihad cũng cho rằng họ không được trao cơ hội tham gia quá trình điều tra, dù các kết luận được công bố có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của hãng. Premier League chưa bình luận thêm về tuyên bố này.

Nếu không chứng minh được nguồn tiền độc lập với ADUG, lập luận quan trọng nhất của Man City trong vụ án tài chính sẽ tiếp tục bị bác bỏ.

Tâm điểm của cuộc chiến pháp lý vì thế ngày càng rõ. Man City không phủ nhận hàng trăm triệu bảng đã được đưa vào các hợp đồng tài trợ; điều họ muốn chứng minh là ai thực sự cung cấp số tiền đó.

Nếu hội đồng phúc thẩm vẫn xác định ADUG là nguồn tiền, lập luận quan trọng nhất của Man City sẽ tiếp tục thất bại. Nhưng nếu CLB chứng minh được tiền đến từ chính quyền Abu Dhabi và không phải vốn của chủ sở hữu được ngụy trang thành doanh thu, toàn bộ vụ án có thể bước sang một hướng khác.