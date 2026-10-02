Nữ công nhân nhặt được 10 triệu đồng, giao công an tìm người đánh rơi

Khoảng 9h50 ngày 1/10, trong quá trình làm nhiệm vụ quét dọn tại khu vực đường Hồ Sen, phường Lê Chân, Hải Phòng, bà B.T.T. phát hiện một túi vải bị bỏ lại trên đường.

Kiểm tra bên trong, bà T. phát hiện số tiền 10 triệu đồng. Không biết tài sản của ai đánh rơi, bà đã đến Công an phường Lê Chân trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền để cơ quan chức năng tìm kiếm, trao trả cho người bị mất.

Bà T.T.T giao nộp toàn bộ số tiền để cơ quan chức năng tìm kiếm, trao trả cho người bị mất.

Hành động của bà B.T.T. thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức giữ gìn tài sản của người khác, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong cộng đồng.

Công an phường Lê Chân thông báo, đề nghị cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số tiền trên liên hệ cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ đồng chí Cồ Duy Long, cán bộ Công an phường Lê Chân, số điện thoại 0932.493.990.