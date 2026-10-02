Đường dây phân bón giả 24.000 tấn: Chỉ 461 tấn thực sự có nguồn gốc từ Bỉ

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố kết quả điều tra sơ bộ đường dây sản xuất, buôn bán hơn 24.000 tấn phân bón giả, trị giá hơn 159 tỷ đồng.

Đỗ Xuân Nam được xác định là chủ mưu, cùng 6 đối tượng khác thay đổi bao bì, nhãn mác, giả nguồn gốc Bỉ để bán với giá cao. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can, thu giữ hơn 600 tấn phân bón giả và gần 1.000 tấn nguyên liệu.

Đáng chú ý, trong hơn 24.000 tấn phân bón mang nhãn Bỉ, chỉ 461 tấn thực sự có nguồn gốc từ Bỉ./.