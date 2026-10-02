Đà Nẵng: Bắt đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào người ở cùng dãy trọ

Ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Nhật Thống (SN 2002, trú thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Hồ Nhật Thống (áo sọc đen, trắng). (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 19h45 ngày 31/5/2026, Lê Thị Cúc (SN 2005, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) ngồi nói chuyện trước phòng trọ.

Lúc này, Hồ Nhật Thống ở trong phòng, nghe tiếng Tuấn và Cúc nói chuyện nên mở cửa nhắc nhở vì cho rằng hai người gây ồn. Tuấn đáp lại rằng mình chỉ nói chuyện bình thường nên Thống trở vào phòng. Khoảng 5 phút sau, Thống tiếp tục đi ra, đứng nhìn về phía Tuấn và Cúc rồi hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó Thống trở vào phòng và đóng cửa.

Một lúc sau, Tuấn đi ra lấy mũ bảo hiểm ở xe máy thấy Tuấn đi ngang phòng, Thống bất ngờ cầm dao từ trong phòng chạy ra, dùng chân đạp mạnh khiến nạn nhân ngã vào tường và dùng dao đâm liên tiếp vào người và trán của Tuấn rồi bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Tuấn qua hai lần giám định là 10%.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.