Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đâm người tại dãy trọ

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Nhật Thống. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Nhật Thống (sinh năm 2002, trú thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 31/5, Lê Thị Cúc (sinh năm 2005, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1995, trú xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng) ngồi nói chuyện trước phòng trọ tại dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị Lai, thuộc tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch.

Lúc này, Hồ Nhật Thống đang ở trong phòng, nghe tiếng Tuấn và Cúc nói chuyện nên mở cửa nhắc nhở vì cho rằng hai người gây ồn. Tuấn đáp lại rằng mình chỉ nói chuyện bình thường nên Thống trở vào phòng. Khoảng 5 phút sau, Thống tiếp tục đi ra, đứng nhìn về phía Tuấn và Cúc rồi hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó Thống trở vào phòng và đóng cửa.

Một lúc sau, Tuấn đi ra lấy mũ bảo hiểm ở xe máy khi Tuấn đi ngang phòng trọ của Thống, Thống bất ngờ cầm dao từ trong phòng chạy ra, dùng chân đạp mạnh khiến Tuấn ngã vào tường và dùng dao đâm liên tiếp vào người và trán của Tuấn rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Tuấn qua hai lần giám định là 10%.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.