Giám đốc Công an Ninh Bình chỉ đạo 'giám định' vụ trống đồng mất tích 32 năm

Sáng 2/10, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (Sở VH&TT) tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện tại vẫn chưa có kết quả về việc xác minh thông tin liên quan đến chiếc trống đồng được phát hiện 32 năm trước ở xã Thạch Bình.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Ninh Bình gửi Sở VH&TT, đơn vị đã phối hợp xác minh thông tin hiện vật liên quan đến chiếc trống đồng được người dân xã Thạch Bình (cũ), nay là xã Phú Sơn, phát hiện năm 1994.

Tài liệu liên quan đến chiếc trống đồng năm 1994 bị thất lạc, người biết việc hiện đã nghỉ hưu, không còn công tác.

Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc rà soát, xác minh và làm việc với các bên liên quan đến việc phát hiện, bàn giao chiếc trống đồng. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra từ năm 1994, tài liệu liên quan đến vụ việc bị thất lạc, người biết việc hiện đã nghỉ hưu, không còn công tác.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đang giao cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin liên quan phục vụ công tác xác minh, giám định mối liên hệ giữa hiện vật trống đồng tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) với hình ảnh trống đồng do người dân xã Phú Sơn cung cấp.

Việc xác minh chiếc trống đồng đang lưu giữ tại bảo tàng và chiếc trống đồng phát hiện năm 1994 có phải cùng một chiếc vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, người dân thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ), nay là thôn Bình Phú, xã Phú Sơn (Ninh Bình), đã gửi đơn đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với mong muốn truy tìm “tung tích” chiếc trống đồng do anh Quách Văn Quỳnh (SN 1982), Quách Văn Luân (SN 1981) và Bùi Văn Chiến (SN 1984) phát hiện trong hang núi ở khu vực Thung Mai vào năm 1994 khi lên núi hái củi.

Qua rà soát, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đang bảo quản một chiếc trống đồng có số đăng ký 2958/KL381 do Công an huyện Nho Quan (cũ) bàn giao cho bảo tàng tỉnh vào ngày 23/12/1998. Chiếc trống này do 3 học sinh tìm thấy trong hang đá có nước tại thôn Thạch La, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ).

Những người phát hiện ra chiếc trống đồng năm 1994 vẫn chưa biết "tung tích" trống hiện đang ở đâu.

Giữa chiếc trống đồng năm 1994 và chiếc trống đồng bàn giao năm 1998 chỉ có chi tiết trùng hợp liên quan đến chiếc trống đồng là do 3 học sinh phát hiện trong hang. Còn lại, các thông tin khác chưa đủ căn cứ để có thể khẳng định chiếc trống đồng hiện lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình là do anh Quỳnh cùng 2 người bạn phát hiện năm 1994.

Ngoài ra, trong biên bản bàn giao trống đồng giữa Công an huyện Nho Quan và cán bộ bảo tàng năm 1998, tại cột ghi chú có ghi: “Có biên bản bàn giao cụ thể kèm theo”. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lưu trữ tại bảo tàng tỉnh, không có biên bản bàn giao cụ thể này.