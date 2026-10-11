Công nghệ AI

Cứu tinh cho MU lộ diện

{

Chỉ cần hơn 30 phút trên sân, Carlos Baleba đã chứng minh bản thân là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho công cuộc đại tu tuyến giữa của MU.

}

Anh Tuấn · 11/10/2026

Phải đến phút 59 trong trận đấu với Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân nhà, người hâm mộ MU mới được chứng kiến bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, Carlos Baleba chính thức khoác áo màu áo đỏ tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, với gần 40 phút thi đấu trên sân, tuyển thủ Cameroon đã chứng minh bản thân là lời giải cho điểm yếu đã tồn tại nhiều năm ở Old Trafford.

Không ghi bàn hay kiến tạo, giá trị của Baleba nằm ở những công việc ít nổi bật hơn nhưng MU đang thiếu: tranh chấp, thu hồi bóng, che khoảng trống và đưa bóng thoát khỏi sức ép.

Trong hơn 30 phút đầu tiên tại Old Trafford, tiền vệ 22 tuổi đã thực hiện đến 6 pha phòng ngự, với 3 pha đánh chặn, có 3 tình huống tranh chấp bóng thành công và có một pha cản phá. Ở mặt trận tấn công, Baleba chạm bóng 31 lần, với 8 pha kéo bóng và thực hiện 2 đường chuyền mở ra cơ hội (key pass).

Chỉ chưa đầy một trận thi đấu đầy đủ, người hân mộ MU đã có thể hi vọng vào bản hợp đồng từng được coi là "canh bạc".

{ 01 }

"Canh bạc" hợp lý

của MU

Sự ngưỡng mộ mà BLĐ MU dành cho Baleba đã kéo dài từ mùa hè trước. Tiền vệ người Cameroon đã từng ở rất gần sân Old Trafford, nhưng Quỷ đỏ phải lùi bước trước mức giá 100 triệu bảng mà Brighton yêu cầu.

Tuy nhiên, sau một mùa giải 2025/26 có phần chững lại, mức giá của Baleba dường như đã giảm đáng kể. Theo Opta, Carlos Baleba chỉ có 31 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa trước, chơi 1.665 phút, không ghi bàn hay kiến tạo và chỉ ba lần hoàn thành đủ 90 phút.

Mùa 2025/26 của Baleba là bước lùi rõ rệt so với chỉ một năm trước. Ảnh: Opta.

Mặc dù vậy, MU không mua tiền vệ này vì những gì anh làm được ở mùa 2025/26. Họ đánh cược vào phiên bản từng khiến Brighton định giá tiền vệ người Cameroon trên 100 triệu bảng chỉ một năm trước, đồng thời tin Michael Carrick có thể giúp anh tìm lại quỹ đạo phát triển từng đưa mình vào nhóm tiền vệ trẻ đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh.

Sẽ thật không công bằng nếu mổ xẻ phong độ của Baleba mà bỏ qua những rào cản ngoài sân cỏ mà anh phải gánh chịu. Việc một cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng hiệu suất bởi các vấn đề tâm lý là điều hoàn toàn tự nhiên.

HLV Fabian Hürzeler của Brighton từ đầu mùa giải trước từng ám chỉ rằng những nỗ lực chèo kéo từ MU đã ảnh hưởng đến tâm lý và vô hình trung tác động đến phong độ của Baleba.

Anh chỉ chơi trọn vẹn 90 phút đúng một lần tại Ngoại hạng Anh trước khi lên đường dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) vào tháng 12.

HLV đội tuyển Cameroon, David Pagou, cũng tiết lộ Baleba đang trải qua "những vấn đề gia đình" trước thời điểm vắng mặt tại Brighton.

Theo ông, Baleba cần thời gian để "hồi phục tinh thần". Dù đã có những màn trình diễn ấn tượng tại AFCON, anh vẫn liên tục ra vào đội hình chính một cách thiếu ổn định khi trở lại câu lạc bộ.

Việc một cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng hiệu suất bởi các vấn đề tâm lý là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, những nốt trầm đó không thể làm lu mờ đẳng cấp mà anh đã chạm tới trong mùa giải 2024/25, màn trình diễn đã khiến cả Ngoại hạng Anh phải xếp hàng săn chữ ký.

{ 02 }

Cỗ máy tịnh tiến bóng

với sức mạnh phi thường

Ở mùa 2024/25, giai đoạn Baleba chơi tốt nhất tại Brighton, thống kê cho thấy tiền vệ này có 36 pha cắt bóng sau 20 lần đá chính, chỉ kém Ryan Gravenberch trong nhóm tiền vệ ở thời điểm đó.

Thống kê về các chỉ số như chuyền bóng, tranh chấp, phòng ngự và kéo bóng trong mùa giải 2024/25 của Baleba so với các tiền vệ trung tâm khác tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Gradient Sports.

Ngoài ra, Baleba còn đạt trung bình 7,05 pha tranh chấp thắng và 6,62 lần thu hồi bóng mỗi 90 phút, đồng thời có tốc độ tối đa 34,5 km/h.

Nói không ngoa, tiền vệ 22 tuổi này thực sự là "động cơ" tuyến giữa của Brighton. Baleba càn quét mọi đường bóng, giành lại quyền kiểm soát và đưa trái bóng tiến lên phía trước bằng khả năng bứt tốc dũng mãnh như một cỗ xe tăng.

Không phải tắc bóng, khả năng kéo bóng chính là vũ khí đáng sợ nhất trong bộ kỹ năng của anh, được trợ lực bởi nền tảng sức mạnh cơ bắp được rèn giũa từ khi còn nhỏ.

Ngay cả trước khi gia nhập học viện danh tiếng Brasseries du Cameroun, cha của Baleba, một cựu cầu thủ, đã thiết lập cho anh những giáo án tập luyện khắc nghiệt.

Theo đó, Baleba phải chạy bộ liên tục nhiều giờ đồng hồ và tập tạ nặng. Tại nhà, anh còn sử dụng những chiếc lốp xe tải trong các bài tập để tăng cường sự nhanh nhẹn. Dù vô tình hay hữu ý, nền tảng đó đã đúc kết nên một tiền vệ với khả năng càn lướt mạnh mẽ nhất nước Anh hiện nay.

Sức mạnh đó thể hiện rõ nhất qua những pha dốc bóng mang thương hiệu cá nhân. Theo Opta, Baleba có đạt hiệu suất kéo bóng lên phía trước đạt trung bình 5,2 m mỗi lần rê bóng trong mùa giải 2024/25, thành tích chỉ có 6 tiền vệ phòng ngự thực thụ làm tốt hơn.

Xét về số pha tịnh tiến bóng (những pha kéo bóng lên ít nhất 5 m), tiền vệ này xếp thứ 4, với tần suất 6,7 lần/90 phút, con số chỉ đứng sau các cầu thủ của Man City và Liverpool.

Tương tự, chỉ có 3 tiền vệ phòng ngự vượt mặt được con số 2,9 pha rê bóng dài trên 10 m của Baleba, minh chứng cho tần suất bứt tốc đáng kinh ngạc so với các cầu thủ cùng vị trí.

Những con số ấy giải thích tại sao Carrick vẫn muốn Baleba dù MU đã mua Youri Tielemans và Andrey Santos trong hè này.

Trong khi Tielemans giỏi điều tiết, đọc trận đấu và đưa bóng xuyên tuyến, Baleba sẽ là người thực hiện những công việc mang tính thể lực nhiều hơn như đuổi theo đối thủ, dập tắt phản công và kéo bóng hàng chục mét để đưa đội hình tiến lên.

Theo ESPN, Baleba nhìn chung được xem là người thay thế tương đương cho Casemiro, mặc dù thiếu đi bản năng xâm nhập vòng cấm ở những phút cuối và khả năng dứt điểm tầm trung của cầu thủ người Brazil..

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại, đặc biệt là tại Ngoại hạng Anh, nơi đòi hỏi các tiền vệ phải có thể lực và sức bền phi thường để có thể trụ vững, khi đạt phong độ cao nhất, Baleba chính là dạng tiền vệ mà mọi đối thủ đều phải gặp khó khăn để hóa giải.

Quan trọng hơn, MU từ lâu đã khao khát một tiền vệ vừa cơ bắp nhưng cũng sở hữu kỹ thuật cơ bản tốt. Kể từ mùa giải đầu tiên của Erik ten Hag, Quỷ đỏ đã luôn chệch choạc trong các pha chuyển trạng thái, với hình ảnh các tiền đạo đối phương dễ dàng vượt qua Casemiro và khai thác khoảng trống mênh mông ở trung lộ

Với Baleba, MU sẽ có một cỗ máy tịnh tiến bóng với tần suất hoạt động khủng khiếp trên sân. Ảnh: Opta.

Dù Casemiro từng chơi rất hay, ngay cả những người hâm mộ lớn nhất của anh cũng không thể phủ nhận sự chậm chạp của cầu thủ người Brazil thường xuyên khiến hàng thủ bị phơi bày.

Nhưng với Baleba, tốc độ không bao giờ là vấn đề. Trong mùa giải 2024/25, anh đạt tốc độ tối đa 34,5 km/h, đứng thứ 10 trong số các tiền vệ trung tâm và phòng ngự. Để dễ so sánh, Casemiro xếp thứ 92/109, với tốc độ 30,5 km/h. Tốc độ của Baleba chính là thứ vũ khí dập tắt các đợt phản công nhanh của đối thủ.

Cấu trúc ấy cũng có thể giúp Bruno Fernandes được đẩy lên cao hơn. MU đã dành nhiều năm yêu cầu đội trưởng vừa sáng tạo, vừa lùi sâu triển khai, rồi lại phải chạy về vá những khoảng trống ở giữa sân.

Giờ đây, với một tuyến giữa có Tielemans kiểm soát bóng và Baleba bao sân, Bruno sẽ bớt phải làm những công việc không nên chiếm quá nhiều năng lượng.

Không thể phủ nhận mùa 2025/26 của Baleba là bước lùi rõ rệt so với một năm trước. Đó chính là phần "canh bạc" trong thương vụ. MU không thể chắc chắn họ sẽ nhận được Baleba từng thống trị những khu vực rộng lớn ở tuyến giữa hay phiên bản mất ổn định của mùa trước.

Tuy nhiên, nếu Baleba có thể trở lại với phong độ vốn có, đó sẽ là một cảm giác viên mãn thực sự, khi MU dường như đã hoàn tất công cuộc đại tu hàng tiền vệ một cách gọn gàng và hiệu quả.

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.