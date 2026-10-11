'Nhập tịch và Việt kiều tốt nhất V.League lên tuyển hết rồi'

Sau ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup, bài toán sử dụng cầu thủ Việt kiều và nhập tịch tiếp tục được đặt lại với đội tuyển Việt Nam, giữa bối cảnh những đội bóng cùng khu vực như Indonesia và Malaysia đều đã có bước tiến mạnh mẽ khi tận dụng triệt để nguồn lực này.

Tri Thức - Znews đã có cuộc trao đổi với ông Triệu Quang Hà, cựu tuyển thủ Việt Nam, từng dẫn dắt CLB Hà Nội T&T và U19 Việt Nam, về vấn đề này.

- PV: Nhìn lại ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup, ông đánh giá thế nào về sự thể hiện của các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch ở tuyển Việt Nam?

- Triệu Quang Hà: Một nền bóng đá muốn phát triển cần có những cầu thủ chất lượng để bổ sung cho các CLB và đội tuyển quốc gia. Nguồn cầu thủ nhập tịch rất quan trọng để bóng đá Việt Nam nâng cao trình độ, cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực cũng đang tích cực sử dụng nguồn lực này.

Về chất lượng hiện tại, có cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu, nhưng cũng có người chưa. Một số trường hợp thi đấu chưa như kỳ vọng vì phải trải qua mật độ thi đấu quá dày. Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên đã khẳng định năng lực từ các mùa giải trước. Lịch thi đấu dày ảnh hưởng đến sức bền, sự dẻo dai và khả năng thể hiện chuyên môn của họ. Dù vậy, so với mặt bằng cầu thủ đang thi đấu ở Việt Nam, họ vẫn thuộc nhóm chất lượng.

- Ở V.League hiện nay, còn cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch nào có tiềm năng bổ sung cho đội tuyển không?

- Hiện tại, những cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch tốt nhất ở V.League hầu như đều đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Số lượng cầu thủ đạt chất lượng không nhiều nên lựa chọn rất hạn chế. Hướng đi lâu dài là phải tìm kiếm, nhập tịch những cầu thủ trẻ hơn và có trình độ chuyên môn cao.

- Ưu điểm và hạn chế của nhóm cầu thủ nhập tịch hiện tại là gì?

- Những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son có sức mạnh, sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, sau chấn thương, tâm lý của Son bị ảnh hưởng, khiến cậu ấy không còn chơi bóng thoải mái như trước.

Cả Son và Hoàng Hên đều trải qua mật độ thi đấu quá dày. Riêng Hên đã lớn tuổi hơn, nên khi phải thi đấu liên tục, thể lực suy giảm sẽ kéo theo khả năng thể hiện chuyên môn đi xuống.

Ông Triệu Quang Hà cho rằng lịch thi đấu dày ảnh hưởng đến thể lực và khả năng thể hiện chuyên môn của các cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

- Nếu không bổ sung nguồn lực nhập tịch, tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh ở Asian Cup hoặc tiến xa hơn tại vòng loại World Cup không?

- Theo tôi, sẽ rất khó. Ở V.League, hầu hết CLB sử dụng tiền đạo ngoại, trong khi tiền đạo nội ít có cơ hội ra sân. Chúng ta có Nguyễn Đình Bắc, nhưng một mình Bắc không thể gánh vác toàn bộ các trận đấu và đáp ứng mọi phương án chiến thuật.

Vì vậy, nguồn lực nhập tịch rất quan trọng. Người hâm mộ luôn mong muốn đội tuyển có thành tích, nhưng khi đánh giá cầu thủ, giới chuyên môn cần nhìn sâu vào nguyên nhân. Phải xem xét thể lực, độ tuổi, mật độ thi đấu và cả cảm giác "chán bóng" khi phải thi đấu quá nhiều.

- Theo ông, vì sao Indonesia hay Malaysia có nguồn cầu thủ nhập tịch chất lượng hơn Việt Nam?

- Theo tôi, Indonesia có lợi thế về cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Các gia đình cũng có thể đã định hướng, đầu tư cho con em chơi bóng tại những CLB tốt ở châu Âu từ sớm. Từ đó, họ thu hút được những cầu thủ chất lượng cao hơn. Khi có nguồn cầu thủ tốt, họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.

- Từ việc Indonesia có những cầu thủ trưởng thành ở châu Âu, Việt Nam nên làm gì để tiếp cận nguồn tài năng ở nước ngoài?

- Việt Nam nên có chính sách tiếp cận, trao đổi với các gia đình Việt kiều có con em đam mê bóng đá. Chúng ta cần thành lập một bộ phận tuyển chọn hoặc tìm kiếm tài năng trẻ. Khi phát hiện các em từ khoảng 10 tuổi đến tuổi thiếu niên đang tập luyện chuyên nghiệp ở nước ngoài, chúng ta phải chủ động tìm kiếm và đầu tư sớm.

Người Việt Nam có tố chất khéo léo, thông minh. Nếu được đầu tư bài bản từ nhỏ, hiệu quả mang lại sẽ rất lớn.

- Thái Lan vẫn duy trì vai trò quan trọng của các cầu thủ được đào tạo trong nước. Việt Nam cần chú trọng điều gì để nâng chất lượng nguồn cầu thủ nội?

- Công tác đào tạo trẻ của Việt Nam gần đây có tiến bộ, nhưng các trung tâm và CLB cần thay đổi tư duy làm bóng đá. Hai yếu tố quan trọng nhất là nâng cấp cơ sở vật chất và đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng cho cầu thủ trẻ.

Nhiều trung tâm hiện chưa đầu tư đúng mức cho dinh dưỡng vì hạn chế tài chính. Nếu được chăm sóc tốt trong độ tuổi phát triển, đến 19-20 tuổi, các em mới có đủ nền tảng thể lực, sức bền và sự dẻo dai để bứt phá.

- Ông đề xuất điều chỉnh gì trong chính sách nhập tịch và nên ưu tiên cầu thủ ở độ tuổi nào?

- Theo tôi, bóng đá Việt Nam nên có cơ chế nhập tịch riêng, ưu tiên những cầu thủ đang trong độ tuổi sung sức. Khoảng 24 đến 27-28 tuổi là độ tuổi đẹp để cầu thủ cống hiến cho đội tuyển. Những cầu thủ này có thể bổ sung sức trẻ, tạo sự đồng đều và làm chỗ dựa tinh thần để cầu thủ nội hòa nhập tốt hơn khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Với những trường hợp trên 30 tuổi, cần xem xét rất kỹ trước khi quyết định. Ở độ tuổi này, phong độ và khả năng thể hiện chuyên môn thường đi xuống, nhất là khi phải thi đấu với mật độ cao.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.