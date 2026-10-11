Nam sinh vô địch thế giới chọn nghề giáo, tiếp lửa đam mê

Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Hoàng Trung Nguyên đủ điều kiện tuyển thẳng vào đại học nhưng bạn đã chọn hệ đào tạo thường xuyên của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Quyết định của nhà vô địch Kun Khmer thế giới giúp linh hoạt thời gian thi đấu, đồng thời chuẩn bị hành trang theo đuổi ước mơ “truyền lửa”.

Từ võ sinh phong trào đến tấm huân chương cao quý ở tuổi 18

Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khép lại, Hoàng Trung Nguyên, học sinh lớp 12A1 Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (TP Đồng Nai), đã đón nhận một dấu mốc đặc biệt của cuộc đời, khi được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất vì thành tích thi đấu xuất sắc.

Hoàng Trung Nguyên cùng Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: NVCC

Phần thưởng cao quý này ghi nhận chiến tích của Trung Nguyên tại giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ VI, diễn ra tại Campuchia vào tháng 2-2026. Thi đấu ở hạng cân 71kg, Nguyên đã xuất sắc giành huy chương vàng, góp phần giúp đội tuyển Kun Khmer Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 18 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là thành tích quốc tế vang dội ấy đến từ một vận động viên không qua đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ. Nguyên cho biết cơ duyên đưa em đến với sàn đấu võ thuật bắt đầu vào năm học lớp 10.

Ban đầu, Nguyên chỉ tham gia tập luyện võ cổ truyền theo phong trào để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, nhận thấy thể hình và tố chất nổi bật của cậu học trò, các huấn luyện viên đã chủ động định hướng cho em thử sức với bộ môn kickboxing và sau đó là Kun Khmer. Chỉ sau thời gian ngắn làm quen với cường độ chuyên nghiệp, em đã liên tiếp gặt hái thành công ở các giải quốc gia, tiêu biểu là tấm HCV toàn quốc năm 2024.

Nhớ lại trận chung kết nghẹt thở tại Campuchia, Nguyên chia sẻ: “Đối thủ rất mạnh, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài từng khiến em có chút phân tâm. Em đã phải tự chấn chỉnh tâm lý, bám sát đấu pháp của ban huấn luyện và dốc cạn toàn lực để giành chiến thắng”.

Để chạm tay tới vinh quang, năm lớp 12 của Nguyên là chuỗi ngày chạy đua không nghỉ giữa học văn hóa và tập luyện thể thao đỉnh cao. Ban ngày học ở trường, buổi tối tập võ; những đợt tập trung đội tuyển còn phải đối mặt với áp lực ép cân khắc nghiệt. Để Nguyên không bị hổng kiến thức, Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn đã phân công giáo viên giảng lại bài, cử học sinh giỏi hỗ trợ ôn tập. Sự sát cánh của gia đình, nhà trường và ban huấn luyện chính là điểm tựa giúp em hoàn thành trọn vẹn cả hai nhiệm vụ.

Chọn giảng đường sư phạm để nối dài đam mê

Với bảng thành tích quốc tế nổi bật, Hoàng Trung Nguyên hoàn toàn đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào hệ chính quy của các trường đại học phù hợp. Tuy nhiên, chàng trai 18 tuổi quyết định đăng ký vào hệ đào tạo thường xuyên, ngành Giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Chia sẻ về quyết định này, Nguyên cho biết: “Tôi vẫn đang là vận động viên thi đấu thể thao thành tích cao, lịch tập huấn và thi đấu quốc tế dày đặc nên không thể theo học khung giờ hành chính cố định của hệ chính quy. Hệ đào tạo thường xuyên với thời gian học linh hoạt là phương án tối ưu, giúp tôi vừa đảm bảo chương trình đại học, vừa có thể tiếp tục tập luyện và cống hiến cho thể thao nước nhà”.

Đối với Nguyên, việc theo đuổi ngành Giáo dục thể chất là sự chuẩn bị có chủ đích cho tương lai dài hạn. Trải nghiệm trên sàn đấu giúp Nguyên thấu hiểu giá trị của tính kỷ luật, ý chí kiên cường và khả năng vượt qua áp lực; trong khi đó, giảng đường đại học sẽ trang bị nền tảng khoa học vận động và phương pháp giảng dạy bài bản. Một vận động viên giỏi chưa chắc đã trở thành người thầy tốt nếu thiếu đi nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng truyền đạt.

“Tôi chọn ngành sư phạm vì muốn dùng sự điềm tĩnh và thấu hiểu của mình để truyền lửa. Sau này, khi không còn thi đấu đỉnh cao nữa, tôi mong muốn được đứng trên bục giảng để chia sẻ lại kinh nghiệm, truyền cảm hứng và niềm đam mê thể thao cho các bạn trẻ”, Trung Nguyên tâm sự.

Cô Đinh Thị Tuyết Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (TP Đồng Nai), nhận xét: “Hoàng Trung Nguyên là học sinh có ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật và nghị lực đáng khâm phục. Trong năm lớp 12, em vừa hoàn thành chương trình văn hóa, ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa duy trì tập luyện, thi đấu và giành HCV thế giới. Thành tích ấy cùng Huân chương Lao động hạng nhất là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của Nguyên. Nhà trường tự hào khi em chọn ngành Giáo dục thể chất, hệ đào tạo thường xuyên. Đây là lựa chọn phù hợp, giúp Nguyên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một vận động viên quốc gia, đồng thời chuẩn bị kiến thức cho tương lai”.