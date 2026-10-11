Hanoi Buffaloes giành nhiều giải thưởng nhất tại VBA Awards 2026

Kết quả 12 giải thưởng VBA Awards 2026. (Ảnh: VBA)

Sau một tuần lần lượt công bố kết quả, ngày 11/10, VBA Awards 2026 đã xác định các chủ nhân của 12 hạng mục giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật trong giai đoạn mùa giải chính (Regular Season).

Kết quả được xác định thông qua quá trình đề cử và bình chọn với sự tham gia của Hội đồng cố vấn chuyên môn, Hội đồng huấn luyện viên trưởng, Ban Truyền thông và cộng đồng cùng người hâm mộ.

Trong số các đội bóng tham dự, Hanoi Buffaloes là tập thể giành nhiều giải thưởng nhất. Với thành tích 19 trận thắng và chỉ một thất bại, đội bóng Thủ đô đã giành Supporter's Cup 2026, đồng thời có các cá nhân được vinh danh ở 7 trong tổng số 12 hạng mục.

AJ Bramah giành ba danh hiệu cá nhân

Nổi bật trong thành công của Hanoi Buffaloes là ngoại binh người Mỹ AJ Bramah, người được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng.

Cầu thủ này giành giải Vận động viên xuất sắc nhất mùa giải (Most Valuable Player - MVP), Vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất (Defensive Player of the Year) và Pha úp rổ của năm (Dunk of the Year).

Việc cùng lúc được ghi nhận ở các hạng mục về thành tích tổng thể, khả năng phòng ngự và tình huống thi đấu nổi bật cho thấy dấu ấn toàn diện của AJ Bramah trong đội hình Hanoi Buffaloes ở mùa giải năm nay.

AJ Bramah - Pha úp rổ của năm. (Ảnh: VBA)

Bên cạnh AJ Bramah, Lian Ramiro được trao danh hiệu Vận động viên gốc Á xuất sắc nhất (Asian Heritage Player of the Year). Trong khi đó, Đinh Thanh Tâm giành giải Vận động viên được yêu thích nhất (Favorite Player of the Year), ghi nhận sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho cầu thủ này.

Ở hạng mục dành cho công tác huấn luyện, Matt Van Pelt của Hanoi Buffaloes được vinh danh là Huấn luyện viên của năm (Coach of the Year).

Đây là lần thứ hai nhà cầm quân người Mỹ nhận giải thưởng này, sau lần đầu vào năm 2023. Danh hiệu tiếp tục ghi nhận vai trò của ông trong việc xây dựng và duy trì phong độ ổn định của Hanoi Buffaloes trong suốt mùa giải chính.

Với bảy giải thưởng cá nhân, Hanoi Buffaloes trở thành đội bóng nổi bật nhất tại VBA Awards 2026, phản ánh thành tích thi đấu cùng những đóng góp của các thành viên trong đội hình.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh lần thứ tư liên tiếp được vinh danh

Bên cạnh những thành tích của Hanoi Buffaloes, VBA Awards 2026 tiếp tục ghi nhận dấu ấn của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, cầu thủ thuộc biên chế Saigon Heat.

Theo đó, Phú Vinh giành danh hiệu Vận động viên nội binh xuất sắc nhất (Local Player of the Year), đánh dấu lần thứ tư liên tiếp anh được vinh danh ở hạng mục này.

Thành tích cho thấy sự ổn định của Phú Vinh qua nhiều mùa giải, đồng thời khẳng định vị trí của anh trong nhóm cầu thủ nội nổi bật của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh - vận động viên nội binh xuất sắc. (Ảnh: VBA)

Trong khi đó, Ho Chi Minh City Wings cũng để lại dấu ấn tại mùa giải năm nay với những cá nhân được ghi nhận về sự tiến bộ và triển vọng phát triển.

Lê Quang giành danh hiệu Vận động viên tiến bộ nhất (Most Improved Player), phần thưởng dành cho cầu thủ có bước phát triển đáng chú ý về chuyên môn.

Ở hạng mục Vận động viên tân binh xuất sắc nhất (Rookie of the Year), Nguyễn Hồng Sơn được xướng tên sau mùa giải đầu tiên thi đấu tại VBA.

Những giải thưởng này ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ Ho Chi Minh City Wings, đồng thời cho thấy sự xuất hiện của những gương mặt có khả năng đóng góp lâu dài cho đội bóng.

VBA Awards 2026 khép lại với dấu ấn nổi bật của Hanoi Buffaloes, bên cạnh sự ghi nhận dành cho các cá nhân xuất sắc thuộc Saigon Heat và Ho Chi Minh City Wings.

Thông qua hệ thống giải thưởng thường niên, VBA tiếp tục tôn vinh những đóng góp về chuyên môn, tinh thần thi đấu và sự tiến bộ của các vận động viên, huấn luyện viên, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.