Brighton gây kinh ngạc

Tối 10/10, tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27, chuỗi trận thăng hoa của Brighton tiếp diễn khi họ có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Sunderland.

Dù phải thi đấu trên sân khách Stadium of Light và chỉ còn chơi với 10 người từ phút 57 sau khi Pascal Struijk nhận thẻ đỏ rời sân, Brighton vẫn xuất sắc giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Maxim De Cuyper và Jaouen Hadjam.

Đội chủ nhà Sunderland dù là đối thủ khó chịu với nhiều ông lớn, nhưng chơi bế tắc trước một "Chim mòng biển" đang thăng hoa. Đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Arsenal và Man City mỗi đội 2 điểm.

Trong 4 trận đấu vừa qua, Brighton ghi tới 15 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 2 lần. Trước khi hạ Sunderland, Brighton có chiến thắng cách biệt 3 bàn trước đối thủ mạnh Arsenal.

Tại League Cup, họ ngược dòng hạ Manchester United 3 - 2 ngay tại Old Trafford. Trước đó, Brighton hủy diệt đối thủ Coventry với tỷ số 5-0 tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích 4 trận bất bại với 15 bàn thắng ghi được đưa Brighton trở thành một trong những đội bóng có phong độ cao nhất tại Premier League thời điểm hiện tại.

Highlights Chelsea 5-1 Bournemouth Tối 10/10, Chelsea hủy diệt đội khách Bournemouth với tỷ số 5-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.