MU đánh rơi chiến thắng trước Tottenham, Barcelona tiếp tục toàn thắng

Manchester United không thể giành 3 điểm dù có lợi thế hơn người trước Tottenham. (Ảnh: MUFC)

Tâm điểm loạt trận tối 10/10, rạng sáng 11/10 (giờ Việt Nam) diễn ra tại Old Trafford, nơi Manchester United tiếp Tottenham trong bối cảnh cả hai đều khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng.

Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước sức ép của Tottenham nhưng bất ngờ vượt lên nhờ Bryan Mbeumo. Cơ hội giành chiến thắng của Manchester United càng trở nên rõ ràng khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi húc đầu Luke Shaw.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick không tận dụng được lợi thế hơn người để kết liễu trận đấu. Phút 90+2, Dominic Solanke đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp Tottenham giành lại 1 điểm đầy kịch tính.

Kết quả khiến Manchester United mới có 6 điểm sau sáu vòng đấu, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của đội bóng tại giải vô địch quốc gia kể từ mùa 1986-1987. Đáng chú ý, đây cũng là trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà MU không thể giành chiến thắng dù đối thủ phải nhận thẻ đỏ. Tottenham vẫn chưa thắng sau sáu vòng và đứng trong nhóm cuối bảng.

Cũng tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, Arsenal ngược dòng đánh bại Leeds United 2-1. James Justin mở tỷ số cho đội khách, trước khi Riccardo Calafiori gỡ hòa và Bruno Guimaraes ghi bàn quyết định. Chelsea tạo ra chiến thắng đậm nhất trong ngày khi vượt qua Bournemouth 5-1, trong đó Jordan Henderson và Joao Pedro cùng lập cú đúp.

* Tại vòng 8 La Liga, Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Getafe. Anthony Gordon mở tỷ số ngay phút thứ 2, Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt trong lần đầu đá chính trước khi Jules Kounde hoàn tất chiến thắng ở hiệp 2. Thầy trò Hansi Flick qua đó toàn thắng cả tám trận đầu mùa.

Real Madrid cũng có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Villarreal nhờ bàn duy nhất của Yan Diomande ở phút 63. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia phải kết thúc trận đấu với 10 người sau khi Vinicius Junior nhận thẻ đỏ, đồng thời bị tước bàn thắng do giật tóc đối phương. Atletico Madrid thắng Alaves 2-1 bằng bàn quyết định của Cristian Romero ở phút 87.

Trong khi đó, trận Rayo Vallecano-Athletic Bilbao bị hủy giữa chừng do các cổ động viên chủ nhà ném máy bay giấy và bóng cao su xuống sân để phản đối ban lãnh đạo câu lạc bộ.

* Ở vòng 6 Serie A, Inter Milan tiếp tục dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Parma. Petar Sucic, Hakan Calhanoglu và Marcus Thuram ghi cả ba bàn trong hơn nửa giờ đầu. Napoli cũng thắng Frosinone với tỷ số tương tự, trong đó Kevin De Bruyne lập cú đúp. Scott McTominay trở lại thi đấu sau thời gian điều trị vấn đề về tim.

* Bundesliga chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất cuối tuần khi Robin Fellhauer ghi bàn cho Augsburg chỉ sau khoảng 8 giây, lập kỷ lục bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu. Bayern Munich hai lần bị dẫn trước nhưng kịp gỡ hòa 2-2, với Nathaniel Brown ghi bàn quân bình tỷ số ở phút 80 từ đường chuyền của Harry Kane.

RB Leipzig có chiến thắng đậm 6-0 trước Eintracht Frankfurt, trong khi Bayer Leverkusen vượt qua Mainz trong trận cầu có bảy bàn thắng với tỷ số 4-3.

* Tại Ligue 1, Paris Saint-Germain thắng Le Mans 3-1. Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn chỉ hai phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, trước khi Maghnes Akliouche ấn định tỷ số. Monaco đánh rơi lợi thế dẫn hai bàn để hòa Toulouse 2-2 nhưng vẫn giữ ngôi đầu bảng. Brest cũng gây chú ý với chiến thắng 5-1 trước Angers.