Tottenham giật lại 1 điểm trước Manchester United, tiếp tục chôn chân ở đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Manchester United 1-1 Tottenham: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Manchester United1 - 1TottenhamKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Manchester United tiếp đón Tottenham.

4'Conor Gallagher nhận thẻ vàng cảnh cáo từ sớm

Trận đấu tại Old Trafford nóng lên ngay từ những phút đầu khi tiền vệ Conor Gallagher bên phía Tottenham phải nhận thẻ vàng ở phút 4 sau một pha phạm lỗi. Việc dính án phạt quá sớm sẽ buộc tiền vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

12'Tottenham áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, Tottenham đang là đội chủ động cầm trịch thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 67% - 33%. Đội khách đã tung ra 2 pha dứt điểm (1 trúng đích) và buộc thủ môn đối phương phải có 1 lần cứu thua, trong khi Manchester United vẫn chưa có pha bắn phá nào về phía khung thành đối thủ (0 - 2).

24'Tottenham áp đảo quyền kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của Tottenham khi đội khách nắm quyền kiểm soát bóng tới 67% so với 33% của Manchester United. Sức ép liên tục giúp đại diện thành London có 5 pha dứt điểm (thống kê dứt điểm 0 - 5), trong khi chủ nhà vẫn chưa thể tung ra bất kỳ cú sút nào.

36'Tottenham ép sân nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Trải qua hơn nửa giờ thi đấu, Tottenham đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của Manchester United. Đội khách liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm 1 - 6, song sự chuẩn xác vẫn là dấu hỏi khi số lần trúng đích của hai bên vẫn dừng lại ở mức 1 - 1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Tottenham chủ động gia tăng sức ép

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 49, thế trận vẫn đang ở thế giằng co với tỷ số 0-0. Tottenham nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%) và tỏ ra chủ động hơn trong khâu tấn công khi vượt trội về số lần dứt điểm 2 - 7 trước Manchester United.

59'Manchester United tăng cường hàng công

Phút 59, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joshua Zirkzee được tung vào sân thế chỗ Amad Diallo. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho mặt trận tấn công trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

59'Manchester United đưa Diogo Dalot vào sân

Phút 59, Manchester United có sự thay đổi nhân sự khi Diogo Dalot được tung vào sân thế chỗ Leny Yoro. Đội chủ nhà cần làm mới lối chơi khi thế trận vẫn đang giằng co 0-0 trên sân Old Trafford và họ đang lép vế về số pha dứt điểm trước đối thủ.

59'Manchester United làm mới tuyến giữa với Carlos Baleba

Phút 59, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Carlos Baleba được tung vào sân thế chỗ Youri Tielemans. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội chủ nhà mới chỉ có 2 cú dứt điểm so với 10 lần bên phía Tottenham, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa tại Old Trafford.

61'Tottenham vượt trội về số pha dứt điểm

Bước sang phút 61, trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 trong bối cảnh Tottenham là bên tạo ra nhiều sức ép hơn về khung thành đối phương. Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 51% - 49% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm (10 - 2, trúng đích 2 - 1), buộc hàng thủ Manchester United phải căng mình chống đỡ.

66'Bentancur vào sân tiếp sức cho tuyến giữa Tottenham

Phút 66, Tottenham thực hiện sự điều chỉnh ở khu trung tuyến khi Rodrigo Bentancur được tung vào sân thế chỗ Lucas Bergvall. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến để phá vỡ thế bế tắc 0-0 ngay tại Old Trafford.

66'Tottenham đưa Omar Marmoush vào sân làm mới hàng công

Phút 66, Tottenham quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Omar Marmoush được tung vào sân thế chỗ Mohammed Kudus. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Old Trafford, sự xuất hiện của Marmoush được kỳ vọng sẽ giúp đội khách chuyển hóa tốt hơn các cơ hội dứt điểm để tìm kiếm bàn mở tỷ số.

73'Bryan Mbeumo mở tỷ số cho Manchester United

Phút 73, thế bế tắc tại Old Trafford cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Matheus Cunha kiến tạo thuận lợi để Bryan Mbeumo lập công, đưa Manchester United vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng quý giá này giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế cực lớn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73'Tottenham miệt mài dâng cao tìm bàn gỡ

Bước sang phút 73, Tottenham vẫn đang nỗ lực dồn ép để san bằng cách biệt với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 45% - 55% cùng 6 - 11 lần dứt điểm. Dẫu vậy, Manchester United vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 1-0 nhờ sự tập trung của hàng thủ, khi các vị khách mới chỉ có 2 lần đưa bóng trúng đích.

74'Tottenham tung James Maddison vào sân tìm bàn gỡ

Phút 74, Tottenham quyết định làm mới tuyến giữa khi rút Conor Gallagher ra nghỉ để nhường chỗ cho James Maddison. Ngay sau khi để Manchester United vươn lên dẫn 1-0 ở phút 73, đội khách buộc phải tăng cường sức sáng tạo trên hàng công nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện tại Old Trafford.

74'Tottenham đưa Micky van de Ven vào sân

Phút 74, Tottenham có sự điều chỉnh nhân sự khi Destiny Udogie rời sân nhường chỗ cho Micky van de Ven. Đội khách buộc phải có những tính toán mới khi vừa để Manchester United vươn lên dẫn 1-0 chỉ một phút trước đó.

78'Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân

Phút 78, khó khăn càng thêm chồng chất với Tottenham khi Rodrigo Bentancur phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực (Violent Conduct). Đang bị Manchester United dẫn 1-0 tại Old Trafford, việc chơi thiếu người khiến hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách trở nên vô cùng mong manh.

78'Jan Paul van Hecke nhận thẻ vàng

Phút 78, trung vệ Jan Paul van Hecke bên phía Tottenham bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Giữa thời điểm đang bị Manchester United dẫn 1-0 và vừa rơi vào cảnh thiếu người, những pha bóng nóng vội càng khiến các vị khách lún sâu vào khó khăn.

78'Luke Shaw nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 78, không khí trên sân Old Trafford trở nên rất căng thẳng và Luke Shaw phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống va chạm nảy lửa này cũng khiến đối thủ nhận thẻ phạt nặng, qua đó giúp Manchester United tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

84'Bruno Fernandes nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 84, đội trưởng Bruno Fernandes bên phía Manchester United phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng trong những phút cuối khi đội chủ nhà nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-0.

85'Tottenham miệt mài dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 85, Manchester United vẫn đang căng mình bảo vệ cách biệt mong manh 1-0 trước áp lực không nhỏ từ phía Tottenham. Dù kiểm soát bóng suýt soát 51% - 49%, đội khách mới là bên nỗ lực bắn phá nhiều hơn với tổng cộng 7 - 11 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 2) và buộc đối phương phải phạm lỗi tới 10 - 15 lần để ngăn cản các đợt hãm thành.

87'Lisandro Martínez nhận thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, trung vệ Lisandro Martínez bên phía Manchester United phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Old Trafford đang trôi về những phút cuối đầy căng thẳng khi Quỷ đỏ nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0.

89'Tottenham thay người muộn nhằm tìm bàn gỡ

Phút 89, Tottenham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mateus Fernandes được tung vào sân thế chỗ Marcos Senesi. Đang bị dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người tại Old Trafford, đội khách dốc những quân bài cuối cùng với hy vọng mong manh tìm lại điểm số trong ít phút bù giờ.

90+2'Dominic Solanke giật lại một điểm quý giá

Phút 90+2', Dominic Solanke bất ngờ tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa 1-1 đầy kịch tính cho Tottenham ngay tại Old Trafford. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur, đội khách vẫn kiên cường tìm thấy bàn thắng quý như vàng ở những phút bù giờ.

90+5'Manchester United tăng cường hàng công ở phút bù giờ

Phút 90+5, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Marcus Rashford được tung vào sân thế chỗ Matheus Cunha. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ, đội chủ sân Old Trafford nỗ lực làm mới tuyến đầu để tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu.

90+5'Ayden Heaven vào sân thay Luke Shaw

Phút 90+5, Manchester United tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Luke Shaw ra nghỉ để nhường chỗ cho Ayden Heaven. Đội chủ sân Old Trafford gia cố lại hàng thủ trong những phút bù giờ căng thẳng sau khi để Tottenham gỡ hòa 1-1.

90+6'Diogo Dalot nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+6', Diogo Dalot bên phía Manchester United phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Sức nóng trận đấu tại Old Trafford bị đẩy lên cao trào trong những phút bù giờ sau khi tỷ số đang là 1-1.

90+8'Archie Gray nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+8', Archie Gray bên phía Tottenham phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Sức nóng tại Old Trafford được đẩy lên cao độ trong những phút bù giờ nghẹt thở khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

KTKết thúc: Manchester United 1-1 Tottenham

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:28 11/10/2026

Manchester United đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước thềm cuộc đối đầu Tottenham trên sân Old Trafford vào lúc 23h30 ngày 10/10/2026. Dù xuất phát điểm chưa thực sự bứt phá, đội chủ sân Old Trafford vẫn duy trì điểm số cần thiết để tiếp tục bám đuổi các mục tiêu phía trên.

Bối cảnh và điểm số trên bảng xếp hạng

Manchester United hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm tích lũy được. Cách biệt mong manh ở khu vực giữa bảng giúp thầy trò đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục nếu tận dụng tốt ưu thế tại Old Trafford.

Trong khi đó, Tottenham khởi đầu mùa giải với nhiều áp lực đè nặng. Đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 20 khi chỉ sở hữu 2 điểm, khiến chuyến làm khách sắp tới trở thành bài toán vô cùng nan giải.

Phong độ thi đấu thời gian qua

Manchester United thể hiện phong độ chưa thực sự ổn định trong những vòng đấu vừa qua. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 trận thua.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm khi chưa thể nếm mùi chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Thống kê chỉ ra rằng đại diện London chỉ có được 2 trận hòa và đã để thua tới 3 trận.

Cục diện đối đầu và xu hướng trận đấu

Lịch sử chạm trán gần đây lại mang đến điểm tựa đáng kể cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Tottenham chiếm ưu thế khi giành tới 3 chiến thắng, Manchester United thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 1 trận.

Với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, Manchester United cần tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để hướng tới kết quả tích cực, trong khi Tottenham phải nỗ lực rất lớn nhằm chặn đứng mạch trận không thắng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)