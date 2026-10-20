Cuộc chiến mới của Super League

Real Madrid đòi tiền 6 đại gia Anh.

Theo The Athletic, Real Madrid cho rằng sáu đại diện Ngoại hạng Anh vẫn phải chịu trách nhiệm tài chính đối với những khoản chi ban đầu để thành lập European Super League (ESL), dù tất cả nhanh chóng rút lui vào tháng 4/2021. Tổng chi phí liên quan đến công tác quảng bá và chuẩn bị pháp lý cho dự án được ước tính lên tới 80 triệu euro.

Cho đến nay, Real Madrid, Barcelona và Juventus gánh phần lớn chi phí. Trong số 12 CLB sáng lập ESL, 9 đội tuyên bố rút lui chỉ vài ngày sau khi dự án được công bố, gồm sáu đại diện nước Anh cùng Atletico Madrid, AC Milan và Inter Milan. Juventus rút lui năm 2023, trước khi Barcelona rời dự án hồi tháng 2 năm nay. Real Madrid trở thành đội cuối cùng còn theo đuổi kế hoạch.

Cơ sở để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra yêu cầu nằm ở thỏa thuận cổ đông mà các CLB từng ký khi thành lập công ty European Super League tại Tây Ban Nha. Văn bản này quy định các bên cùng sở hữu và quản lý dự án. Chủ tịch Florentino Perez từng cảnh báo các CLB không thể đơn phương rời đi nếu đã ký hợp đồng có tính ràng buộc.

Các luật sư của Real Madrid lập luận rằng cam kết cùng sở hữu và quản lý dự án đồng nghĩa với trách nhiệm chia sẻ chi phí. Ngược lại, sáu đội bóng Anh cho rằng nghĩa vụ của họ kết thúc sau khi công khai xin lỗi người hâm mộ và rút lui. Họ cũng cho rằng các hợp đồng bị rò rỉ không đề cập rõ ràng đến nghĩa vụ thanh toán những khoản tiền nói trên.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Real Madrid đạt được thỏa thuận với UEFA về việc đóng băng các kế hoạch dành cho ESL. Dự án mới mang tên Unify League, với 96 câu lạc bộ chia thành bốn hạng đấu, cũng chưa tạo ra bước ngoặt như kỳ vọng.

Nếu Real Madrid hành động quyết liệt, tòa án có thể trở thành điểm đến cuối cùng. Khi đó, cuộc tranh chấp về khoản tiền 80 triệu euro có nguy cơ kéo dài, đẩy những đội bóng lớn nhất châu Âu vào một cuộc chiến pháp lý mới.