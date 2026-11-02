Messi độc diễn giúp Inter Miami thắng ngược tại MLS

Trước chuyến làm khách tại sân Gillette, Inter Miami kém 2 điểm so với chính New England Revolution và cần chiến thắng để vượt đối thủ trên bảng xếp hạng miền Đông MLS. Tuy nhiên, mục tiêu ấy gặp thử thách khi tiền vệ Daniel Gazdag đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 53.

Trong thế bị dẫn bàn, Inter Miami trông chờ vào khả năng tạo đột biến của Messi. Siêu sao Argentina suýt ghi bàn bằng cú sút chìm buộc thủ môn Matt Turner phải đổ người cứu thua, trước khi góp công vào bàn gỡ hòa theo cách khá bất ngờ.

Từ đường chuyền bổng của tiền vệ Telasco Segovia, bóng vô tình chạm phía sau đầu Messi rồi bật đến vị trí của tiền đạo German Berterame. Chân sút người Mexico nhanh chóng đánh đầu tung lưới Turner, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 69.

Nếu bàn gỡ có phần may mắn, pha lập công quyết định lại mang đậm dấu ấn cá nhân của thủ quân Inter Miami.

Phút 83, Messi xử lý khéo léo trong không gian hẹp, vượt qua sự đeo bám của tiền vệ Brooklyn Raines rồi phối hợp với Segovia. Nhận lại bóng ở rìa vòng cấm, chân sút 39 tuổi tung cú sút chìm chéo góc, đánh bại thủ thành đối phương.

Siêu phẩm ấy giúp Inter Miami hoàn tất màn ngược dòng, dù New England Revolution suýt giành lại 1 điểm ở những phút cuối. Phút 87, hậu vệ Ian Fray đánh đầu phản lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị trong tình huống trước đó.

Lionel Messi vừa có màn trình diễn chói sáng giúp Inter Miami thắng ngược New England Revolution 2-1 ở vòng 33 giải MLS sáng 2/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Bàn thắng mới nhất vào lưới New England Revolution giúp chủ nhân 8 Quả bóng Vàng nâng thành tích cá nhân lên 26 pha lập công tại MLS mùa này.

Chiến thắng giúp Inter Miami có 59 điểm sau 33 trận, vượt chính New England Revolution (58 điểm) để chiếm vị trí thứ 2 miền Đông.

Kết quả này mang lại lợi thế quan trọng cho đội bóng bang Florida trong cuộc đua giành vị trí hạt giống trước vòng play-off.

Thầy trò HLV Cristian Gonzalez sẽ khép lại mùa giải thường niên bằng cuộc tiếp đón Charlotte FC ngày 8/11 (giờ Hà Nội).