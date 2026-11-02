PVOIL VOC 2026: Nhiều kỷ lục được thiết lập

Bước ngoặt vươn tầm quốc gia

Khép lại 3 ngày thi đấu (30/10 - 1/11) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2026 (PVOIL VOC 2026) được đánh giá là mùa giải khốc liệt và kịch tính bậc nhất trong lịch sử 19 năm tổ chức.

Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam (PVOIL VOC 2026) được đánh giá là mùa giải khốc liệt và kịch tính bậc nhất trong lịch sử 19 năm tổ chức.

Với quy mô mở rộng lên 24 đường thi phân bổ trên 250 héc ta địa hình rừng núi đầm lầy, giải đấu đã vắt kiệt sức bền của các tay lái. Thứ hạng liên tục xáo trộn qua từng vòng đấu, và ngôi vương của nhiều hạng mục chỉ được định đoạt ở những giây phút cuối cùng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Giải nhấn mạnh: "PVOIL VOC 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, khẳng định sự trưởng thành vững chắc của phong trào thể thao ô tô địa hình Việt Nam với sự đồng hành của Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam".

Kết quả chung cuộc: Khoảng cách sít sao đến nghẹt thở

Vượt qua hơn 1.000 bài thi đấu với những màn rượt đuổi điểm số ngoạn mục, Ban tổ chức đã trao tổng quỹ thưởng trị giá 526 triệu đồng cho các đội đua xuất sắc nhất, đồng thời chứng kiến những cột mốc lịch sử mới của giải đấu.

Ở hạng đấu Chuyên nghiệp, đội 134 - Nông Dân Sài Thành với hai tay lái Trần Đinh Vũ Huy và Nguyễn Thế Sinh đã xuất sắc lên ngôi vô địch lần thứ hai, đạt tổng điểm 1.399.

Bám sát phía sau là đội 108 Fury Wolver giành giải Nhì với 1.253 điểm. Vị trí thứ Ba thuộc về Toro Team - Vulcan4x4 01 với 1.252 điểm, tạo nên khoảng cách sít sao chỉ đúng 1 điểm so với đội Á quân.

Ở hạng đấu Chuyên nghiệp, chức Vô địch đã gọi tên đội 134 - Nông dân Sài Thành với màn trình diễn xuất sắc của hai tay lái Trần Đinh Vũ Huy và Nguyễn Thế Sinh, đạt tổng điểm 1.399.

Sự cạnh tranh khốc liệt và tính chuyên môn ngày càng cao được minh chứng rõ nét khi giải đấu vinh danh những nhà vô địch hoàn toàn mới ở hai hạng đấu.

Tại hạng Nâng cao, đội Ninh Việt - TPHCM xuất sắc bước lên bục cao nhất với 1.023 điểm. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về Toro Team - Vulcan4x4 - 02 với 1.005 điểm và 179 Fury Wolver với 978 điểm.

Tại hạng Nâng cao, đội Ninh Việt - TPHCM (Ninh Quang Việt, Đặng Văn Thế) xuất sắc bước lên bục cao nhất với 1.023 điểm.

Tương tự, hạng SUV Cơ bản cũng gọi tên tân vương là đội Toro Team - Tôm Giống. Hai tay lái Võ Duy Mỹ và Nguyễn Trọng Huy đã bứt phá giành ngôi Vô địch với 818 điểm.

Đứng ở vị trí thứ hai là đội Ninh Bình Offroad với 802 điểm. Và bám sát ở vị trí thứ ba là CLB Đà Lạt đạt 800 điểm.

Hai tay lái Võ Duy Mỹ và Nguyễn Trọng Huy đã xuất sắc giành ngôi vô địch với 818 điểm.

Đặc biệt nhất, tại hạng Bán tải Cơ bản, PVOIL VOC 2026 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi vận động viên Nguyễn Đình Hiếu (đội TTC Dobinsons Wolver) lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch.

Ý nghĩa hơn khi hai anh em ruột tay đua Nguyễn Đình Trung trở thành cặp anh em đầu tiên cùng nhau đăng quang trong suốt 19 năm phát triển của giải đấu, với số điểm 922.

Tại hạng Bán tải Cơ bản, anh em nhà vô địch kỷ lục Nguyễn Đình Hiếu và Nguyễn Đình Trung đã đưa đội TTC Dobinsons Wolver lên ngôi vương với 922 điểm.

Ban tổ chức đã trao Giải Cống hiến cho đội 416 - Bang Phía Tây và Giải Ấn tượng cho đội 214 - CLB Isuzu Trooper Việt Nam (mỗi giải 10 triệu đồng).

Nhà tài trợ Ford Việt Nam cũng vinh danh hai đội đua sử dụng xe Ford xuất sắc nhất: Đội 115 - Gió Lào (giải Nhất trị giá 30 triệu đồng) và Đội 125 - SM Racing Team (giải Nhì trị giá 10 triệu đồng).

Lễ trao các giải thưởng phụ và vinh danh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật cho mùa giải năm nay.

Mùa giải năm nay, các khu vực lái thử địa hình thực tế của Ford và Toyota đã biến sự kiện thành một ngày hội thể thao đa trải nghiệm, đưa tinh thần vượt qua giới hạn đến gần hơn với hàng vạn khán giả yêu tốc độ.