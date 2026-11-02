Real Madrid thắng 6 trận liên tiếp, áp sát Barcelona

Sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở trận El Clasico, Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong chuyến làm khách tại El Sardinero. Đáng chú ý, Racing Santander chưa thua trận sân nhà nào từ đầu mùa, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không giúp Racing Santander đứng vững trước sức tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chỉ trong 36 phút đầu, các học trò của HLV Jose Mourinho đã ghi 3 bàn để sớm định đoạt trận đấu.

Tiền đạo Kylian Mbappe mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi bị Matteo Prati phạm lỗi trong vòng cấm. Bàn thắng sớm giúp Real Madrid chơi thanh thoát và liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Từ đường chọc khe của tiền vệ Arda Guler, Jude Bellingham băng xuống vượt qua thủ môn Julen Agirrezabala, trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Pha lập công giúp tuyển thủ Anh chạm mốc 50 bàn sau 154 trận khoác áo Real Madrid trên mọi đấu trường.

Tiền vệ Jude Bellingham ăn mừng bàn thắng trong trận Real Madrid thắng Racing Santander 3-0 tại vòng 11 La Liga. Ảnh: Reuters.

Sự vượt trội của đội khách tiếp tục được thể hiện qua bàn thắng của tiền đạo Yan Diomande. Đón bóng bật ra sau một tình huống phạt góc, cầu thủ người Bờ Biển Ngà tung cú vô-lê chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-0.

Dẫn trước với cách biệt an toàn, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ sau giờ nghỉ nhưng vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Mbappe suýt hoàn tất cú đúp với cú sút dội cột dọc, trong khi Racing Santander chỉ có 1 lần dứt điểm trúng đích cả trận.

Đội chủ nhà còn bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số khi trọng tài ban đầu cho hưởng phạt đền ở phút 71 vì tình huống bóng chạm tay tiền vệ Aurelien Tchouameni. Tuy nhiên, quyết định được hủy sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Chiến thắng tại El Sardinero nối dài mạch toàn thắng của Real Madrid lên 6 trận, lần lượt trước Villarreal, Roma, Sevilla, RB Leipzig, Barcelona và Racing Santander. Trong giai đoạn này, đội bóng thủ đô Madrid ghi 18 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần.

Phong độ ổn định giúp thầy trò HLV Mourinho duy trì sức ép lên 2 đối thủ xếp trên tại La Liga. Sau 11 vòng, Real Madrid đứng thứ 3 với 27 điểm, kém Atletico Madrid 1 điểm và đội đầu bảng Barcelona 3 điểm.

Không chỉ áp sát kình địch Barcelona, đội bóng Hoàng gia còn đang có sự chuẩn bị thuận lợi cho chuyến làm khách của AEK Athens tại Champions League, diễn ra lúc 0h45 ngày 5/11 (giờ Hà Nội).