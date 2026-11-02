HLV Park Hang-seo tức giận, đáp trả cổ động viên Thái Lan

Tại vòng 9 giải Thai-League 2 kết thúc tối 1-11, CLB Kanchanaburi do HLV Park Hang-seo dẫn dắt hòa 2-2 trước chủ nhà Pattaya United.

Kết quả này giúp đội bóng của ông Park leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, trong khi chủ nhà Pattaya United tụt xuống vị trí thứ 15 và đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại nằm ở sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

HLV Park Hang-seo nổi nóng trước hành vi nhục mạ, phân biệt chủng tộc của cổ động viên chủ nhà Pattaya United (Ảnh cắt từ clip)

Theo Khaosod, vụ việc xảy ra khi HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đang đi vào phòng thay đồ, một cổ động viên đội chủ nhà Pattaya đã liên tục la hét chế nhạo và lăng mạ HLV Park Hang-seo.

Chưa dừng ở đó, cổ động viên này còn đưa ra những nhận xét xúc phạm về ngoại hình của ngoại binh John Baggio bên phía Kanchanaburi FC.

Chứng kiến hành vi nhục mạ và phân biệt chủng tộc của cổ động viên đối phương, HLV Park Hang-seo bày tỏ tức giận. Ông lao tới sát khán đài, giơ ngón tay ám chỉ "hãy im lặng", rồi vẫy tay ra hiệu muốn gặp trực tiếp người đã công kích mình và học trò.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng an ninh tại sân vận động đã phải mất khá nhiều thời gian để kiềm chế cơn giận dữ của thầy Park. Lãnh đạo đội bóng trực tiếp thuyết phục ông Park đồng thời ra lệnh cho các cầu thủ nhanh chóng vào đường hầm để ngăn chặn tình hình leo thang.

Sau vụ việc, trang web của Kanchanaburi FC đăng tải thông điệp: "Chúng tôi muốn tham gia chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, vì bóng đá là môn thể thao kết nối mọi người trên toàn thế giới. Cho dù bạn là ai, bạn đến từ đâu hay màu da của bạn là gì, mọi người đều có giá trị và xứng đáng được tôn trọng. Hãy bác bỏ phân biệt chủng tộc. Đừng phân biệt đối xử. Đừng chia rẽ. Hãy tôn trọng lẫn nhau, bởi vì bóng đá nên là không gian của tình bạn, sự đoàn kết và bình đẳng".

Được biết, phía Kanchanaburi FC cũng đề nghị ban tổ chức giải và Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào cuộc, xử phạt hành vi phân biệt chủng tộc xảy ra trên sân của CLB Pattaya United.