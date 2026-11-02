Ngoại hạng Anh: Arsenal đánh bại Liverpool, Man City bất ngờ sảy chân

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield

Tâm điểm vòng đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần qua là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield. Trong trận đấu được chờ đợi, đoàn quân của HLV Mikel Arteta thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 1-0, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Liverpool 1-0 ngay trên sân Anfield.

Bước vào trận đấu, Liverpool có lợi thế sân nhà cùng phong độ tích cực sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Arsenal cho thấy sự hiệu quả trong cách tổ chức lối chơi, đặc biệt ở khả năng tận dụng sai lầm của đối phương.

Phút 16, thủ môn Alisson thực hiện đường chuyền thiếu chính xác khi triển khai bóng từ phần sân nhà, tạo điều kiện để Martin Ødegaard tổ chức tấn công. Sau pha phối hợp nhanh, Declan Rice căng ngang thuận lợi để Kai Havertz dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn bàn, Liverpool đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Florian Wirtz đưa bóng dội xà ngang từ tình huống đá phạt, trong khi Alexis Mac Allister bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu không chính xác ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Arsenal. Đáng chú ý, Liverpool không có cú sút trúng đích nào trong suốt trận đấu, phản ánh sự bế tắc của hàng công trước đối thủ có khả năng kiểm soát không gian tốt.

Trận đấu cũng xuất hiện những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài, đặc biệt là tình huống Jurriën Timber kéo áo Alexander Isak trong vòng cấm nhưng Liverpool không được hưởng phạt đền.

Chiến thắng này giúp Arsenal lần đầu đánh bại Liverpool tại Anfield ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2012. Sau 9 vòng đấu, thầy trò HLV Arteta có 24 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau Man City.

Man City bất ngờ thất bại trước Brighton

Trong khi Arsenal giành trọn 3 điểm, Man City lại gây thất vọng khi để thua Brighton 0-1 ngay trên sân nhà. Bàn thắng của Yasin Ayari giúp đội khách tạo nên bất ngờ, đồng thời khiến đoàn quân của Man City bỏ lỡ cơ hội duy trì thế bám đuổi sát sao với đội đầu bảng.

Yasin Ayari ghi bàn thắng duy nhất giúp Brighton đánh bại Man City 1-0 ngay trên sân khách.

Kết quả này cho thấy cuộc cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Dù sở hữu lực lượng chất lượng và được đánh giá cao, Man City vẫn có thể đánh rơi điểm số trước những đối thủ tổ chức phòng ngự hiệu quả và tận dụng tốt cơ hội.

Ở một diễn biến khác, Chelsea đánh bại Man United 2-0, khiến tình hình của đội bóng thành Manchester trở nên khó khăn hơn. Thất bại càng đáng lo ngại khi Lisandro Martínez phải nhận thẻ đỏ, trong bối cảnh đội bóng đang chịu sức ép về phong độ và kết quả thi đấu.

Tottenham cũng có được chiến thắng quan trọng khi vượt qua Crystal Palace 2-0. Đội khách gặp bất lợi lớn sau chiếc thẻ đỏ sớm của Jean-Philippe Mateta, tạo điều kiện để Tottenham kiểm soát thế trận và giành trọn 3 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, Nottingham Forest tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn sau thất bại trước Brentford, trong khi Sunderland chưa thể cải thiện vị trí khi để thua Coventry 1-3. Những kết quả này khiến áp lực dành cho các đội bóng đang cạnh tranh suất trụ hạng ngày càng gia tăng.

Sau vòng đấu này, Arsenal đang nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch. Không chỉ duy trì hiệu quả tấn công, đội bóng thành London còn thể hiện sự ổn định ở hàng phòng ngự với 6 trận giữ sạch lưới sau 9 vòng.

Kết quả vòng 9 bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027: 19h30, 31/10: Chelsea 2-0 MU 22h00, 31/10: Bournemouth 2-0 Leeds 22h00, 31/10: Brentford 2-0 Nottingham Forest 22h00, 31/10: Coventry -3-1 Sunderland 22h00, 31/10: Hull 2-2 Ipswich 22h00, 31/10: Manchester City 0-1 Brighton 00h30, 1/11: Tottenham 2-0 Crystal Palace 03h00, 1/11: Aston Villa 1-1 Fulham 23h30, 1/11: Liverpool 0-1 Arsenal 03h00, 3/11: Newcastle - Everton