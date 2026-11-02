HLV Park Hang-seo nổi giận vì bị CĐV Thái Lan chế giễu bằng từ 'kimchi'

Sự việc gây chú ý xảy ra sau trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi Power FC tại vòng 9 Thai League 2 mùa giải 2026/2027, tối 1/11. Khi đội khách chuẩn bị rời sân, một nhóm cổ động viên Pattaya United bị cho là đã có những lời lẽ khiêu khích, xúc phạm HLV Park Hang-seo và một số thành viên đội bóng.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm cổ động viên chủ nhà liên tục hô từ “kimchi” – món ăn truyền thống gắn liền với văn hóa Hàn Quốc – kèm theo những cử chỉ chế giễu hướng về phía HLV Park Hang-seo.

Tiền vệ John Baggio của Kanchanaburi Power FC cũng bị nhắm đến bằng những lời lẽ miệt thị ngoại hình.

Trước hành vi khiêu khích, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ rõ sự tức giận. Video ghi lại tại hiện trường cho thấy ông Park vung nắm đấm, đồng thời ra hiệu yêu cầu nhóm cổ động viên xuống sân để đối chất.

Không khí trở nên căng thẳng, buộc Chủ tịch CLB Kanchanaburi phải trực tiếp can thiệp, yêu cầu ban huấn luyện và các cầu thủ nhanh chóng di chuyển vào phòng thay đồ nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xô xát.

Sau trận đấu, CLB Kanchanaburi Power FC đã ra thông cáo lên án những hành vi mà đội bóng cho là mang tính phân biệt chủng tộc và xúc phạm cá nhân trên khán đài. Đồng thời, câu lạc bộ kiến nghị cơ quan kỷ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xem xét vụ việc và đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ rõ sự tức giận. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh các hành vi xúc phạm liên quan đến quốc tịch, nguồn gốc và ngoại hình vẫn là vấn đề gây tranh cãi trong bóng đá chuyên nghiệp.

Kể từ khi chuyển sang làm việc tại Thai League, HLV Park Hang-seo thường xuyên nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Phong cách huấn luyện quyết liệt cùng những phát biểu thẳng thắn của ông về công tác trọng tài và chất lượng giải đấu từng trở thành chủ đề tranh luận.