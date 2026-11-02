Diễn biến tương lai Carrick ở MU

Carrick vẫn được tin tưởng. Ảnh: Reuters.

Thượng tầng tại sân Old Trafford vẫn quyết định kiên nhẫn và trao cơ hội cho vị chiến lược gia người Anh, bất chấp việc MU gây thất vọng thời gian gần đây. Sau thất bại 0-2 trước Chelsea hôm 31/10, "Quỷ đỏ" trải qua 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Nhà báo Ornstein khẳng định: "Câu lạc bộ không trực tiếp đàm phán với các huấn luyện viên khác sau lưng Carrick. Hiện đội bóng vẫn tin rằng ông ấy có thể tạo ra bước ngoặt khởi sắc trong tuần tới, dù tình hình vào lúc này trông có vẻ rất khó khăn".

Tuy nhiên, nhà báo này nhấn mạnh vị thế của Carrick hiện tại thực chất chỉ là "tạm thời". Lãnh đạo MU nhận thức rõ thực tế khắc nghiệt và khó khăn của câu lạc bộ. Áp lực thành tích có thể khiến tình hình thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng này sẽ là thời điểm mang tính quyết định. Quãng nghỉ giúp ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" có thời gian cân nhắc, đồng thời có thể buộc họ phải đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế chỉ đạo nếu phong độ của đội bóng không khởi sắc.

Sắp tới, MU sẽ tiếp đón AS Roma ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League vào ngày 4/11 và Aston Villa tại vòng 10 Premier League (8/11). Đây được cho là những cơ hội cuối để Carrick cứu rỗi sự nghiệp tại Old Trafford.

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