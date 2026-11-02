Đội tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng trước giải Đông Nam Á 2026

Sáng 30/10, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đến thăm, gặp gỡ và động viên đội tuyển bóng bàn quốc gia đang chuẩn bị tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Malaysia từ ngày 8 đến 15/11.

Trong buổi gặp mặt, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trao đổi với ban huấn luyện và các vận động viên về tình hình tập luyện, công tác chuẩn bị chuyên môn cũng như những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thành viên đội tuyển. Ông đồng thời công bố treo thưởng và trao tặng những phần quà nhằm khích lệ tinh thần các vận động viên trước khi bước vào tranh tài.

Các vận động viên Việt Nam được treo thưởng và trao tặng quà nhằm khích lệ tinh thần trước khi thi đấu.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Tống Đức Thuận cũng công bố treo thưởng cho đội tuyển. Ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên tập trung thi đấu, hướng đến thành tích tốt nhất tại giải.

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự đầy đủ các nội dung thi đấu đơn và đôi tại Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Khác với SEA Games, giải đấu lần này cho phép tất cả vận động viên đăng ký tranh tài ở nội dung đơn.

Các vận động viên Việt Nam đối mặt với nhiều thử thách khi các đối thủ mạnh trong khu vực đều đăng ký lực lượng chất lượng. Ngoại trừ sự vắng mặt của tay vợt Thái Lan Orawan, các đội tuyển Singapore, Thái Lan và Malaysia đều mang đến nhiều gương mặt từng tham dự Giải vô địch Bóng bàn châu Á 2026 và SEA Games 33.