Đồng hồ 'phi công' trên tay nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử

Kimi Antonelli (sinh năm 2006) đi vào lịch sử Formula One (F1) khi trở thành tay đua trẻ nhất giành chức vô địch thế giới ở tuổi 20. Tay đua của Mercedes chính thức đăng quang sau khi cán đích thứ ba tại Mexican Grand Prix, dù mùa giải vẫn còn 4 chặng. Theo The Guardian, Antonelli cũng là tay đua Italy đầu tiên vô địch F1 kể từ Alberto Ascari năm 1953. Đây là danh hiệu vô địch thế giới thứ 10 của Mercedes, đội đua thuộc hãng xe Đức Mercedes-Benz, đồng thời là chức vô địch đầu tiên của đội kể từ lần đăng quang của Lewis Hamilton năm 2020. Ảnh: Eloisa Sanchez/Reuters.

Trước chặng đua tại Mexico City, Antonelli đã dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách điểm số lớn so với các đối thủ. Anh chỉ cần về đích trong top 9 để chắc chắn vô địch thế giới. Xuất phát ở vị trí thứ tư, tay đua 20 tuổi cán đích thứ ba, sau Max Verstappen của Red Bull Racing và Lewis Hamilton của Ferrari. Dù không thắng chặng, kết quả này giúp Antonelli tích lũy đủ điểm để bảo đảm ngôi vô địch cả mùa giải. Ảnh: Eloisa Sanchez/Reuters.

Sau cuộc đua, Antonelli không giấu được xúc động. Anh cho biết đây là khoảnh khắc sẽ nhớ suốt đời và gần như không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Trên bục trao giải, Verstappen và Hamilton cùng nâng Antonelli lên vai để chúc mừng nhà vô địch trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc ăn mừng, tay đua Italy đeo chiếc Pilot’s Watch Mark XX Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (IW328210) của IWC Schaffhausen, hãng đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ có quan hệ hợp tác với đội đua Mercedes từ năm 2013. Ảnh: Raquel Cunha/Reuters.

Ra mắt tháng 1/2025, đây là mẫu đồng hồ chính thức thứ ba được thương hiệu phát triển dành cho Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, có giá 6.100 USD. Thiết kế hướng đến các thành viên trong đội, từ kỹ sư, chuyên gia khí động học, chiến lược gia đến thợ máy, đồng thời được bán rộng rãi cho người hâm mộ. Ảnh: Swiss Connection Watches.

Cỗ máy sở hữu bộ vỏ titanium đường kính 40 mm, dày 10,6 mm, được hoàn thiện bằng kỹ thuật phun cát tạo bề mặt nhám mờ. Mặt số đen kết hợp các chi tiết màu xanh Petronas đặc trưng của đội đua, xuất hiện trên kim, cọc số, ô lịch ngày và dây đeo cao su. Mặt đáy khắc logo Mercedes-AMG PETRONAS, khả năng chống nước đạt 100 m. Ảnh: Swiss Connection Watches.

Bên trong là bộ máy tự động calibre 32111, hoạt động ở tần số 4 Hz, tương đương 28.800 dao động/giờ, với mức dự trữ năng lượng lên đến 120 giờ (5 ngày). Đồng hồ còn được trang bị cơ chế dừng kim giây khi chỉnh giờ và hệ thống EasX-CHANGE, cho phép thay dây nhanh chóng. Thiết kế kế thừa phong cách của Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team ra mắt năm 2022, nhưng có diện mạo gọn gàng hơn với các chức năng hiển thị giờ, phút, giây và lịch ngày. Ảnh: Raquel Cunha/Reuters.

Mối quan hệ giữa Antonelli và IWC ngày càng gắn bó kể từ khi anh gia nhập đội hình thi đấu chính thức của Mercedes năm 2025. Bên cạnh IW328210, tay đua Italy còn xuất hiện cùng nhiều thiết kế khác của thương hiệu Thụy Sĩ, như Portugieser Chronograph và Big Pilot’s Watch 43, trong các buổi chụp hình và hoạt động truyền thông. Tháng 9, trong chuyến thăm nhà máy của hãng tại Schaffhausen (Thụy Sĩ), Antonelli tiếp tục trải nghiệm hai phiên bản Pilot’s Watch Chronograph 41 dành cho đội đua Mercedes, trong đó có mẫu mặt số tím mới ra mắt. Ảnh: @kimi.antonelli.