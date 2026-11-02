Mourinho bênh vực trọng tài, chỉ trích những người không hiểu luật bóng đá

Sau trận đấu trên sân El Sardinero, Mourinho dành những lời khen cho trọng tài Munuera Montero, đồng thời khẳng định quyết định không thổi phạt đền trong tình huống của Tchouaméni là chính xác.

"Họ phản đối mọi thứ. Tôi thực sự ngưỡng mộ sân vận động này, nơi có bầu không khí rất đặc biệt. Người hâm mộ không chỉ đến đây để xem bóng đá mà còn trực tiếp tạo nên bầu không khí của trận đấu. Tuy nhiên, có nhiều người không hiểu luật, một phần cũng bởi các quy định liên tục thay đổi", Mourinho chia sẻ.

Nói về tình huống gây tranh cãi liên quan đến Tchouaméni, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Đó không phải là một quả phạt đền. Từ khoảng cách 60 mét, tôi không thể quan sát rõ tình huống, nhưng khi xem lại, tôi tin rằng bộ phận VAR cũng hiểu rất rõ điều đó. Trọng tài đã xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp".

HLV Mourinho. Ảnh: Getty images sport

Đánh giá về màn trình diễn của Real Madrid, Mourinho cho rằng đội bóng có thể ghi nhiều hơn ba bàn thắng, thậm chí tỷ số 4-0 sẽ phản ánh đúng hơn những gì diễn ra trên sân. Dù vậy, ông thừa nhận đội khách đôi lúc vẫn đối mặt với nguy cơ gặp khó khăn. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng trong một tuần thi đấu bận rộn, đồng thời cho thấy sự tiến bộ của tập thể cả về thể lực lẫn chiến thuật.

Mourinho cũng dành lời khen cho Jude Bellingham và Diomande, đồng thời đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại. Theo ông, các cầu thủ đang thể hiện sự tận tâm với mục tiêu chung và Real Madrid từng bước xây dựng được lối chơi ổn định. Tuy nhiên, đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng ghi bàn, đặc biệt khi đối đầu những đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự và theo kèm chặt chẽ.

Theo Mourinho, sự tự tin của Real Madrid đang tăng lên sau mỗi chiến thắng. Ông cho rằng yếu tố tâm lý có ảnh hưởng lớn đến bóng đá và những kết quả tích cực giúp các cầu thủ thi đấu thoải mái, hiệu quả hơn.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng giải thích hành động phấn khích của mình khi Real Madrid dẫn trước 3-0. Mourinho cho biết ông chỉ muốn nhắc nhở các cầu thủ duy trì sự tập trung, tránh những tình huống bất ngờ có thể khiến đội nhà phải trả giá.

Real có chiến thắng dễ dàng trước Racing Santander. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Sau chiến thắng trước Racing Santander, Mourinho đã bắt đầu tính toán cho chuyến làm khách đến Athens. Ông tiết lộ những sự thay đổi nhân sự trong trận đấu vừa qua không hoàn toàn nằm trong kế hoạch ban đầu. Với lịch thi đấu phía trước, chiến lược gia này đang cân nhắc để một số cầu thủ không đá chính ở trận tiếp theo được nghỉ ngơi, đồng thời có thể thực hiện bốn đến năm sự thay đổi trong đội hình.

Mourinho khép lại những chia sẻ bằng nhận định rằng bóng đá Tây Ban Nha cần chứng kiến các câu lạc bộ của mình giành chiến thắng. Với Real Madrid, mục tiêu trước mắt là duy trì đà hưng phấn, cải thiện khả năng dứt điểm và chuẩn bị tốt nhất cho thử thách tiếp theo tại Athens.