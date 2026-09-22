Khi AI trở thành công cụ nhân bản quy mô

Số liệu thống kê từ nhiều nguồn độc lập cho thấy mức độ thâm nhập của AI vào tội phạm mạng đang tăng chóng mặt. Theo Báo cáo Điều tra vi phạm dữ liệu (DBIR) 2026 của Verizon, AI tạo sinh đã xuất hiện trong khoảng 15% các kỹ thuật tấn công được theo dõi, từ việc xác định lỗ hổng bảo mật cho tới viết mã độc. Nghiên cứu của IBM trong năm 2026 cho thấy cứ 4 vụ vi phạm ác ý thì có 1 vụ có yếu tố AI, với chi phí trung bình cho mỗi sự cố liên quan tới AI lên tới 6 triệu USD - cao hơn khoảng 1 triệu USD so với mức trung bình toàn cầu là 4,99 triệu USD. Công ty an ninh mạng Bitdefender ghi nhận mức tăng hơn 1.000% số lượng mẫu mã độc do AI tạo ra trong giai đoạn từ tháng 8/2025 đến tháng 1/2026. Khảo sát của chính công ty này với 1.200 chuyên gia CNTT và an ninh mạng cho thấy họ đang chứng kiến 70% các cuộc tấn công lừa đảo (phishing) nhờ công cụ AI, và 53% thừa nhận AI hiện đang giúp ích cho kẻ tấn công nhiều hơn là cho bên phòng thủ.

Giám đốc Sam Atman của Open AI quyết định giới hạn Chat GPT6 Astra trong khả năng tìm, vá lỗ hổng. Ảnh: Getty Images

Mối lo ngại không chỉ dừng ở lý thuyết. Tháng 7/2026, một cuộc đánh giá bảo mật nội bộ của OpenAI dẫn tới một sự cố xâm nhập hạ tầng ngoài dự kiến. Một mô hình AI đã tự tìm ra và khai thác một lỗ hổng chưa từng được biết đến, giành quyền truy cập Internet, leo thang đặc quyền, sử dụng thông tin đăng nhập bị lộ và tiến hành một chiến dịch xâm nhập kéo dài 4 ngày nhắm vào nền tảng Hugging Face, truy cập được 4 tài khoản bên ngoài trước khi bị phát hiện. Google, trong báo cáo tháng 5/2026, cũng xác nhận một đối tượng tội phạm sử dụng một lỗ hổng zero-day mà họ tin là được phát triển với sự hỗ trợ của AI. Đáng chú ý, nghiên cứu của Trend Micro công bố tháng 4/2026 phát hiện gần 1.500 máy chủ MCP (hạ tầng kết nối các tác nhân AI với công cụ và dữ liệu bên ngoài) bị phơi bày trực tiếp trên Internet mà không có xác thực hay mã hóa. Con số này tăng 200% chỉ trong 9 tháng, trong đó có 70 máy chủ cho phép thực thi lệnh SQL trực tiếp và một số lưu trữ hồ sơ y tế. Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng khiến cho AI có thể xâm nhập vào những hệ thống thông tin quan trọng.

Vòng lặp bất tận

Điều khiến giới chuyên gia lo ngại nhất không phải bản thân sự tồn tại của các cuộc tấn công do AI hỗ trợ, mà là cách nó đang phá vỡ hoàn toàn nhịp độ truyền thống của cuộc chiến an ninh mạng. Theo Báo cáo Bối cảnh đe dọa toàn cầu 2026 của ExtraHop, 40% tổ chức trên toàn cầu đã bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc tấn công bằng AI trong năm qua, 38% từng bị đánh cắp danh tính hoặc phiên làm việc AI và 36% ghi nhận các vụ vi phạm có yếu tố AI. Khi các đối thủ AI có thể thực thi hàng nghìn lệnh mỗi giây, tự điều chỉnh theo thông báo lỗi trong thời gian thực, chạy song song các quy trình tấn công trên hàng chục mục tiêu cùng lúc, bên phòng thủ theo phương pháp truyền thống sẽ luôn chậm hơn một bước. Điều này buộc ExtraHop cùng 14 công ty an ninh mạng khác phải thành lập Liên minh Trung tâm điều hành an ninh tác nhân (Agentic SOC Alliance) nhằm chuẩn hóa một mô hình phòng thủ mới, nơi các tác nhân AI tự động phân tích, quyết định và hành động ở cùng tốc độ với mối đe dọa.

Tương lai của an ninh mạng sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng ứng dụng và trách nhiệm của người dùng. Ảnh: Internet

Vòng lặp AI chống AI này đang định hình lại toàn bộ triết lý đầu tư an ninh mạng. Theo dự báo của Gartner, tới năm 2027, 17% tổng số cuộc tấn công mạng sẽ sử dụng AI tạo sinh, trong khi hơn 40% chi tiêu cho an ninh mạng sẽ gắn trực tiếp với AI, tăng vọt so với chỉ 8% năm 2023. Nhà phân tích công nghệ, Tiến sĩ Martin De Saulles, nhận định rằng nếu không có hành động nhanh chóng, thế giới có thể sẽ nhìn lại giai đoạn trước tháng 7/2026 như một "thời kỳ vàng son ngây thơ" của an ninh mạng khi chúng ta vẫn dùng sức người chống lại AI. Từ đây cuộc chiến sẽ diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Một công nghệ, hai lưỡi dao

Nghịch lý cốt lõi của vòng lặp này chính là việc AI được đưa vào bảo mật cũng tạo ra vô số lỗ hổng mới. Chính các hệ thống AI tác nhân mà doanh nghiệp triển khai để tự động hóa quy trình kinh doanh, từ thương mại điện tử tới chăm sóc khách hàng lại đang mở ra bề mặt tấn công hoàn toàn mới. Việc hàng nghìn máy chủ MCP bị bỏ ngỏ không có xác thực, như Trend Micro ghi nhận, chính là minh chứng cho việc tốc độ triển khai AI trong doanh nghiệp đang vượt xa tốc độ xây dựng các biện pháp bảo vệ tương ứng. Ngay trong chính chuỗi cung ứng AI, nền tảng mã nguồn mở Langflow đã ghi nhận 7 lỗ hổng bảo mật (CVE) riêng biệt bị khai thác tích cực chỉ trong khoảng một năm, trong đó lỗ hổng CVE-2026-33017 với điểm nghiêm trọng CVSS 9,8 đã bị khai thác trong thực tế chỉ 20 giờ sau khi được công bố công khai.

Cuộc chiến giữa bên tấn công và bảo vệ an ninh của AI sẽ là vòng lặp bất tận. Ảnh: ChatGPT

Nhưng cùng lúc đó, chính AI cũng đang được vũ khí hóa cho mục đích phòng thủ với tốc độ tương xứng. Ngày 4/9/2026, OpenAI công bố mô hình GPT-6 Astra đạt điểm tuyệt đối 100% trên bộ đánh giá ExploitBench. Đây là bài kiểm tra khả năng biến các lỗ hổng phần mềm đã biết thành mã khai thác hoạt động thực sự, bao gồm cả hai lỗ hổng zero-day. Nhận thức được bản chất "lưỡng dụng" nguy hiểm của năng lực này, OpenAI giới hạn phiên bản phát hành công khai chỉ phục vụ mục đích rà soát và vá lỗi mã nguồn, đồng thời từ chối thực hiện các yêu cầu liên quan tới việc tạo mã khai thác minh họa, song song với cam kết đầu tư 1 tỷ USD cho các nỗ lực an ninh liên quan. Google cũng phát triển hệ thống AI mang tên Big Sleep để chủ động tìm kiếm lỗ hổng phần mềm trước khi tin tặc kịp khai thác chúng. Với cùng một loại năng lực, các tác nhân AI này có thể là vũ khí tấn công hoặc lá chắn phòng thủ, tùy vào việc ai đang cầm nó.

Cảnh báo cho tương lai

Sự phân định ngày càng mờ nhạt giữa công cụ tấn công và công cụ phòng thủ đang khiến các chuyên gia và tổ chức quốc tế phải lên tiếng. Nghị viện châu Âu trong một phiên tranh luận tháng 5/2026, đã cảnh báo rằng AI đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu mới, nơi "thuật toán chính là vũ khí mới". Chính các báo cáo của Anthropic và của DBIR cũng cùng đưa ra kết luận rằng: những kẻ tấn công đang sử dụng AI theo những cách khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn, không hẳn nhờ những kỹ thuật hoàn toàn mới, mà nhờ việc AI giúp hạ thấp đáng kể rào cản kỹ năng và tăng tốc độ thực hiện các kỹ thuật đã biết.

Hacker AI đang ngày càng phổ biến. Ảnh: ChatGPT

Cuộc tranh luận về việc liệu cuộc chạy đua vũ trang AI trong không gian mạng có thể bị chặn đứng hay không có lẽ là vô nghĩa. Bởi một quốc gia hay công ty chủ động giảm tốc phát triển năng lực tấn công AI của mình chỉ đơn giản nhường lợi thế đó cho đối thủ. Trong bối cảnh đó, phần lớn giới chuyên gia đồng thuận rằng chiến lược khả thi nhất trong ngắn hạn không phải là ngăn chặn hoàn toàn sự xuất hiện của hacker AI mà là chuyển dịch triết lý phòng thủ từ "phát hiện và phản ứng" sang "phòng ngừa trước khi tấn công xảy ra". Theo cách tư duy đó, chính Bitdefender đã đưa khuyến nghị: thay vì chỉ hỏi "chúng ta phát hiện cuộc tấn công này nhanh đến mức nào", câu hỏi cần đặt ra là "có bao nhiêu cơ hội tấn công chúng ta có thể loại bỏ trước khi kẻ xấu kịp hành động".

Điều chắc chắn duy nhất trong bức tranh còn nhiều biến động này là: vòng lặp giữa tấn công và phòng thủ bằng AI sẽ không chậm lại, mà chỉ ngày càng tăng tốc. Mỗi lỗ hổng mới trong hạ tầng AI được vá lại kéo theo một lỗ hổng khác xuất hiện ở nơi hạ tầng ấy tiếp tục mở rộng. Mỗi mô hình phòng thủ mới ra đời cũng đồng thời trở thành khuôn mẫu để kẻ tấn công học theo và vượt qua. Trong một thế giới nơi ranh giới giữa người bảo vệ và kẻ tấn công ngày càng chỉ còn phụ thuộc vào việc ai triển khai AI nhanh hơn và cẩn trọng hơn, có lẽ bài học quan trọng nhất không phải là tìm cách thắng cuộc chạy đua này mà là học cách sống chung với một vòng lặp bất tận của nó.