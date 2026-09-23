Phú Quốc tăng tốc hạ tầng hàng không, mở rộng cửa ngõ kết nối quốc tế

Ngày 22/9/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tiếp nhận Airbus A330 đầu tiên mang số đăng ký VN-A969 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là chiếc đầu tiên trong kế hoạch đưa 8 tàu bay A330 vào đội bay giai đoạn 2026-2027, trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng hàng không để phục vụ APEC 2027 và nhu cầu phát triển du lịch quốc tế.

Chiếc A330-243 VN-A969 là tàu bay thân rộng đầu tiên của SPA. Việc bổ sung dòng tàu bay này không chỉ mở rộng quy mô đội bay mà còn cho thấy yêu cầu mới đối với hạ tầng hàng không Phú Quốc: năng lực tiếp nhận, khai thác và kết nối phải được nâng lên tương ứng với tham vọng đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến quốc tế có khả năng đón các thị trường đường dài.

Hạ tầng phải đi trước một bước

Sự xuất hiện của A330 diễn ra trong thời điểm Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư mở rộng với quy mô lớn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục trọng yếu như Nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ. Giai đoạn 1 hướng tới nâng công suất khai thác lên khoảng 20 triệu hành khách/năm từ năm 2027, trong khi các giai đoạn tiếp theo hướng tới công suất lớn hơn.

Phú Quốc tăng tốc hạ tầng hàng không đón APEC 2027, Sun PhuQuoc Airways mở rộng năng lực kết nối quốc tế với đội tàu Airbus A330.

Trong đó, Nhà ga T2 là một trong những cấu phần then chốt của bài toán tăng năng lực phục vụ. Công trình được thiết kế với định hướng hiện đại, kết nối với hệ thống sân đỗ và các hạng mục khai thác mới, nhằm đáp ứng lưu lượng hành khách ngày càng tăng, đặc biệt là khách quốc tế. Theo các thông tin cập nhật về dự án, mục tiêu vận hành giai đoạn 1 được đặt vào cuối năm 2026, tạo nền tảng phục vụ APEC 2027.

Đáng chú ý, việc nâng công suất không chỉ nằm ở nhà ga. Đường cất hạ cánh số 2 dài khoảng 3.300 m, hệ thống sân đỗ được mở rộng và các công trình phục vụ chuyên cơ, hàng không thương mại được triển khai đồng bộ. Đây là những điều kiện quan trọng để Phú Quốc có thể tiếp nhận nhiều hơn các loại tàu bay thân rộng và tổ chức khai thác với tần suất cao hơn.

Song song với dự án mở rộng, năng lực khai thác tại nhà ga hiện hữu cũng được nâng lên để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Việc cải thiện các khu vực check-in, kiểm soát xuất nhập cảnh, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý cùng các giải pháp số hóa đang tạo thêm dư địa cho sân bay trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi T2 đi vào vận hành.

Bài toán đặt ra không đơn thuần là xây thêm nhà ga hay tăng số vị trí đỗ máy bay. Khi Phú Quốc hướng tới lượng khách quốc tế lớn hơn, hạ tầng hàng không phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ, an toàn, công nghệ và khả năng kết nối với hệ thống giao thông, lưu trú, du lịch trên đảo.

Đây cũng là điểm có ý nghĩa lâu dài đối với Phú Quốc sau APEC 2027. Những công trình được đầu tư cho một sự kiện quốc tế nếu chỉ phục vụ cao điểm ngắn hạn sẽ khó phát huy hết hiệu quả. Ngược lại, nếu được tổ chức như một phần của chiến lược phát triển hạ tầng dài hạn, sân bay sẽ trở thành cửa ngõ thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu quốc tế của đảo.

A330 mở thêm dư địa cho các đường bay quốc tế

Trong bối cảnh hạ tầng được nâng cấp, việc SPA đưa A330 vào đội bay tạo thêm một tầng năng lực khai thác cho mạng đường bay lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Sun Phuquoc Airways đón tàu thân rộng Airbus A330 đầu tiên sau 10 tháng khai thác thương mại, mở rộng năng lực kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế giàu tiềm năng.

A330 có tầm bay lên tới khoảng 13.450 km, phù hợp với các hành trình quốc tế dài hơn. Theo kế hoạch phát triển mạng bay được công bố, SPA đang hướng tới việc mở rộng kết nối với các thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến châu Âu. Việc sở hữu tàu bay thân rộng vì vậy có thể tạo thêm dư địa để hãng tổ chức các đường bay dài, thay vì chỉ tập trung vào mạng bay nội địa và quốc tế tầm trung.

Chiếc A330 đầu tiên có cấu hình 247 ghế, gồm 20 ghế Thương gia, 21 ghế Phổ thông đặc biệt và 206 ghế Phổ thông. Khoang Thương gia bố trí 1-2-1, ghế có thể ngả phẳng; khoang Phổ thông bố trí 2-4-2. Hệ thống giải trí cá nhân và Wi-Fi trên máy bay được tích hợp ở cả ba khoang.

Cách tổ chức đội bay theo nhiều tầng cũng cho thấy định hướng khai thác của SPA. Nếu A320/A321 đảm nhiệm vai trò xương sống của mạng bay nội địa, A321LR tạo thêm khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế tầm trung thì A330 đảm nhiệm các hành trình xa hơn. Về dài hạn, hãng dự kiến phát triển thêm năng lực khai thác bằng Boeing 787-9.

Theo thông tin từ hãng, đội bay SPA dự kiến đạt 33 tàu vào cuối năm 2026 và 60 tàu vào cuối năm 2027, sau đó hướng tới 100 tàu vào năm 2030 và 200 tàu vào năm 2035. Riêng kế hoạch A330 gồm 8 tàu trong giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027.

Đây là tốc độ mở rộng đáng chú ý đối với một hãng mới khai thác thương mại khoảng 10 tháng. Tuy nhiên, quy mô đội bay chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng năng lực hạ tầng, mạng đường bay và khả năng thu hút nguồn khách đủ lớn.

Từ APEC 2027 đến bài toán phát triển dài hạn

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Phú Quốc hiện nay là sự hình thành đồng thời của hai quá trình: hạ tầng hàng không được mở rộng và năng lực vận chuyển hàng không được nâng cấp.

Đầu tư hàng nghìn tỷ nâng cấp nhà ga T1 Cảng HKQT Phú Quốc song song với đầu tư mới nhà ga T2, hướng tới chuẩn chất lượng dịch vụ 5 sao phục vụ APEC 2027.

Skytrax trong World Airline Awards 2026 đã ghi nhận SPA ở vị trí thứ 99 trong nhóm 100 hãng hàng không hàng đầu thế giới và thứ 5 tại bảng World’s Most Improved Airlines; hãng cũng được trao danh hiệu Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á. Đây là lần đầu SPA góp mặt trong hệ thống giải thưởng và xếp hạng của Skytrax.

Những kết quả này diễn ra trong bối cảnh du lịch Phú Quốc đang tăng trưởng mạnh. Chín tháng đầu năm 2026, An Giang đón gần 23,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch gần 58.000 tỷ đồng; riêng Phú Quốc đóng góp gần 46.000 tỷ đồng doanh thu du lịch.

Nhưng đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu lớn hơn đối với hạ tầng. Khi lượng khách quốc tế tiếp tục tăng, năng lực sân bay, đường bay, giao thông trên đảo, lưu trú, xử lý chất thải, cấp nước, năng lượng và bảo vệ môi trường phải cùng tăng trưởng tương ứng.

APEC 2027 vì thế có thể được nhìn nhận như một mốc thúc đẩy quá trình nâng cấp hạ tầng, nhưng hiệu quả cuối cùng không nằm ở việc Phú Quốc có kịp hoàn thành các công trình cho một sự kiện hay không. Quan trọng hơn là sau sự kiện, các công trình đó có tiếp tục được khai thác hiệu quả, phục vụ người dân, du khách và tạo động lực cho nền kinh tế địa phương hay không.

Việc một hãng hàng không đưa tàu bay thân rộng vào khai thác tại Phú Quốc, vì vậy, không chỉ là câu chuyện tăng thêm một loại tàu bay trong đội hình. Đó là một mắt xích trong quá trình hình thành năng lực kết nối mới của đảo Ngọc.

Khi sân bay được mở rộng, đội bay phát triển và các đường bay quốc tế được mở thêm, Phú Quốc có thêm điều kiện tiếp cận những thị trường xa hơn. Nhưng cùng với tốc độ mở cửa đó, yêu cầu về quy hoạch, môi trường và sức chịu tải của đảo cũng trở nên rõ ràng hơn.

APEC 2027 có thể là cú hích, nhưng thước đo của hạ tầng hàng không Phú Quốc sẽ nằm ở khả năng vận hành hiệu quả sau APEC – khi những đường bay mới, những nhà ga mới và những dòng khách quốc tế tiếp tục hiện diện trong đời sống kinh tế của đảo.