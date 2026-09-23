Đáp ứng nguồn nhân lực mới từ nhu cầu của doanh nghiệp

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với doanh nghiệp đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Cần một thế hệ nhân lực mới

Theo ông Trần Văn Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Scavi Huế, đối với một doanh nghiệp sản xuất hoạt động trên thị trường toàn cầu, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao năng suất, chuẩn hóa quản trị và phát triển đội ngũ nhân lực có khả năng thích ứng với môi trường quốc tế.

Ngành dệt may đang thay đổi nhanh dưới tác động của công nghệ, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn phát triển bền vững và áp lực về tiến độ giao hàng trên thị trường toàn cầu. Những thay đổi này kéo theo sự chuyển dịch trong yêu cầu tuyển dụng.

Vì thế, người lao động không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có kỹ năng số, tư duy dữ liệu và khả năng sử dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, phải có trình độ ngoại ngữ tốt cùng khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia...

Tại Tập đoàn B’Lao và Scavi, quá trình chuyển đổi số được triển khai từ cấp tập đoàn đến nhà máy và từng công đoạn sản xuất. Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống SAP ERP để kết nối khâu lập kế hoạch, mua hàng, kho, sản xuất, tài chính và quản trị dữ liệu; triển khai phần mềm ScaF phục vụ đặc thù quản lý sản xuất may mặc; đồng thời sử dụng Centric PLM để quản lý vòng đời sản phẩm và dữ liệu kỹ thuật.

Cùng với đó, Công ty Scavi Huế từng bước số hóa hiện trường sản xuất thông qua chuẩn hóa thao tác, ghi nhận dữ liệu về năng suất và chất lượng, ứng dụng công cụ đào tạo trực quan và nghiên cứu các giải pháp tự động hóa phù hợp với từng công đoạn.

Phương thức vận hành thay đổi cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động. Nhân lực không chỉ “biết làm” mà còn phải biết sử dụng hệ thống, đọc và khai thác dữ liệu, phân tích nguyên nhân phát sinh vướng mắc, đưa ra giải pháp và phối hợp với các bộ phận khác trong một môi trường số.

Theo ông Trần Văn Mỹ, thực tế tuyển dụng cho thấy một bộ phận sinh viên Đại học Huế vẫn còn khoảng cách giữa kiến thức được trang bị tại trường và yêu cầu của môi trường sản xuất hiện đại. Những hạn chế thường gặp là thiếu trải nghiệm thực tế về vận hành doanh nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp liên phòng ban chưa đồng đều; tư duy hệ thống và khả năng xử lý tình huống còn hạn chế. Bên cạnh đó, sinh viên chưa có nhiều cơ hội tiếp cận dữ liệu, các hệ thống quản trị doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp này, khoảng cách này không thể được giải quyết chỉ bằng việc điều chỉnh chương trình học. Nhà trường và doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, trong đó doanh nghiệp cung cấp những bài toán, nhu cầu và môi trường trải nghiệm thực tế; còn nhà trường giữ vai trò trang bị nền tảng học thuật, kỹ năng và tư duy học tập lâu dài cho sinh viên.

Gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp

Với Đại học Huế, một trung tâm đào tạo lớn của miền Trung, yêu cầu đặt ra không chỉ là đào tạo thêm nhân lực công nghệ thông tin mà phải tích hợp kỹ năng số vào tất cả các chương trình đào tạo. Sinh viên các ngành kinh tế, quản trị, y dược, nông nghiệp, du lịch hay hành chính công cũng cần được trang bị những kiến thức cơ bản về dữ liệu, AI và phương thức làm việc trên môi trường số. Đây là nền tảng giúp người học thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, mô hình “đại học số” cần được triển khai đồng bộ từ quản trị, đào tạo đến nghiên cứu khoa học. AI và dữ liệu có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học; đồng thời phát triển học liệu số, nền tảng đào tạo trực tuyến, thư viện số và hệ sinh thái nghiên cứu mở.

Để quá trình đào tạo sát với nhu cầu sử dụng lao động, cần tăng cường liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương. Việc đào tạo theo nhu cầu thực tế, tiến tới đặt hàng nhân lực; tổ chức “học kỳ doanh nghiệp” cho sinh viên thực tập sớm và phối hợp giải quyết các bài toán sản xuất, kinh doanh sẽ giúp sinh viên có cơ hội học đi đôi với hành.

Ông Phan Văn Hoài, Giám đốc MobiFone Huế cho biết: Đơn vị sẵn sàng đồng hành cùng các cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học Huế trong việc đào tạo kỹ năng số và AI, xây dựng học liệu số, triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến, hỗ trợ thực tập, cung cấp bài toán thực tiễn cho sinh viên và phối hợp nghiên cứu, phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ số phục vụ địa phương.

Đại diện Công ty Scavi Huế cũng cho rằng, cần tăng cường trải nghiệm doanh nghiệp cho sinh viên từ sớm để doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo liên quan đến ERP (hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp), chuyển đổi số, dữ liệu và phát triển bền vững. Đồng thời, phối hợp triển khai các đề tài về số hóa sản xuất, phân tích dữ liệu, AI và tối ưu vận hành. Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo về ngoại ngữ, kỹ năng mềm và tác phong công nghiệp cho sinh viên.

Thực tiễn từ Scavi Huế và MobiFone Huế cho thấy, bài toán đào tạo nguồn nhân lực thời đại số không thể đặt riêng lên vai nhà trường hay doanh nghiệp mà cần sự phối hợp đồng bộ từ các bên. Trong đó, nhà trường cần nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động; doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo; cơ quan quản lý cần làm tốt vai trò kết nối, tạo môi trường thuận lợi. Khi chương trình đào tạo gắn với những bài toán cụ thể của doanh nghiệp, sinh viên sẽ có thêm cơ hội rèn luyện năng lực thực hành, còn doanh nghiệp chủ động hơn trong chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.