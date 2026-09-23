Sắp kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào. Ảnh minh hoạ: Lê Hồng Nhung/Mekong ASEAN

Kế hoạch nhằm kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore, Lào và từng bước mở rộng sang các nước ASEAN khác. Việc kết nối hướng tới đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, giảm khai báo trùng lặp và yêu cầu xuất trình giấy tờ; rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý tại cửa khẩu, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, thông qua việc khai thác, xác thực và đối soát thông tin định danh điện tử trên VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước đối tác.

Đồng thời, thí điểm kết nối, xác thực và trao đổi thông tin định danh điện tử xuyên biên giới phục vụ thủ tục xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ pháp luật.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, các bên sẽ đánh giá hiệu quả, khả năng tương thích, tính ổn định của hệ thống và những vướng mắc phát sinh; từ đó hoàn thiện mô hình, quy trình và tiêu chuẩn kết nối. Đây sẽ là cơ sở để triển khai chính thức và xem xét mở rộng tại các cửa khẩu phù hợp của Việt Nam và các nước ASEAN.

Một số nhiệm vụ cụ thể

Về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ, trước ngày 30/10/2026, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của Singapore và Lào về việc kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của hai nước; chủ trì về trình tự, thủ tục đối ngoại và cho ý kiến phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ; đề xuất nội dung trao đổi, loại văn kiện ký kết.

Đồng thời, rà sát, xây dựng quy trình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu tại Việt Nam đối với trường hợp sử dụng Singpass/LAeID và quy trình công dân Việt Nam sử dụng VNeID tại Singapore, Lào.Cùng với đó là xây dựng tài liệu phục vụ kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu giữa VNeID và các ứng dụng định danh điện tử của các nước ASEAN; nghiên cứu, xây dựng và ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật kết nối với các ứng dụng định danh điện tử của ASEAN và các hệ thống liên quan.

Sản phẩm đầu ra gồm văn bản hợp tác, thỏa thuận hoặc tài liệu thống nhất kỹ thuật, nghiệp vụ giữa Việt Nam và Singapore, Lào được cấp có thẩm quyền ký kết; quy trình nghiệp vụ xuất nhập cảnh sử dụng định danh điện tử xuyên biên giới; tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật kết nối; tài liệu đặc tả kỹ thuật để kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với ứng dụng định danh điện tử của các nước ASEAN.

Về hạ tầng, kỹ thuật, kết nối và tích hợp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị môi trường thử nghiệm, hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, máy chủ, cấu hình kết nối, tài khoản kỹ thuật và công cụ giám sát theo các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật được ban hành.

Các cơ quan sẽ thực hiện kết nối, tích hợp VNeID với ứng dụng Singpass/LAeID trên môi trường thử nghiệm; điều chỉnh, cấu hình các tính năng trên hệ thống xuất nhập cảnh của Việt Nam và phối hợp với phía Singapore, Lào điều chỉnh hệ thống tương ứng theo quy trình được phê duyệt.

Tổ chức kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử xử lý lỗi, dự phòng và khôi phục dịch vụ; cấp tài liệu kỹ thuật, kịch bản, quyền truy cập, dữ liệu thử nghiệm và bố trí nhân sự phối hợp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kiểm tra, đánh giá hạ tầng, hệ thống, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và điều kiện, tiêu chuẩn theo tài liệu được ban hành trước khi thí điểm chính thức.

Kết quả cần đạt trước ngày 15/11/2026 là hoàn thành kết nối thử nghiệm; có báo cáo kết quả tích hợp API, xác thực, đối soát dữ liệu và nhật ký giao dịch; bảo đảm hệ thống xuất nhập cảnh sẵn sàng tiếp nhận, xử lý luồng nghiệp vụ thí điểm sử dụng VneID, Singpass và LAeID. Đồng thời, hoàn thành các kết quả kết nối, biên bản hoặc báo cáo kiểm thử và văn bản xác nhận đủ điều kiện thí điểm.

Thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thí điểm, vận hành, đánh giá và từng bước mở rộng kết nối.

Theo kế hoạch, tổ chức thí điểm kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử quốc gia của Singapore, Lào tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; phối hợp đơn vị quản lý cảng hàng không, hãng hàng không và cơ quan có thẩm quyền của nước đối tác.

Đo lường, tổng hợp số liệu giao dịch thí điểm; đánh giá thời gian làm thủ tục, tỷ lệ xác thực thành công, tỷ lệ lỗi, số trường hợp xử lý thủ công, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và rủi ro phát sinh.

Đánh giá tác động nghiệp vụ xuất nhập cảnh, mức độ giảm thời gian làm thủ tục, khả năng tích hợp với quy trình kiểm soát hiện hành, phương án mở rộng sang cửa khẩu khác. Sau đó, tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thí điểm; đề xuất phương án triển khai chính thức.

Sau giai đoạn thí điểm, vận hành và đánh giá, các bộ, ngành, địa phương liên quan phải hoàn thành mô hình thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời tổng hợp số liệu giao dịch thực tế, tỷ lệ xác thực, thời gian xử lý và phản hồi của người dùng.

Các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo đánh giá tác động nghiệp vụ xuất nhập cảnh, mức độ giảm thời gian làm thủ tục, khả năng tích hợp với quy trình kiểm soát hiện hành, phương án mở rộng sang cửa khẩu khác và các nước ASEAN khác.

Hà Anh