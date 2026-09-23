Thay đổi quan trọng với mã số BHXH người dùng cần lưu tâm

Từ tháng 9, mã số BHXH bắt đầu được chuyển sang số định danh cá nhân hoặc CCCD. Ảnh: Quang Nam.

Từ đầu tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bắt đầu chuyển đổi việc sử dụng mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc số CCCD trên các hệ thống nghiệp vụ, theo Kế hoạch 3115/KH-BHXH ban hành ngày 13/8.

Sau hơn 3 tuần triển khai, quá trình này vẫn đang được thực hiện lần lượt tại các cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cơ sở. Thay đổi không chỉ diễn ra trong hệ thống quản lý nội bộ mà còn liên quan trực tiếp đến VssID, ứng dụng người dân sử dụng để tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT và các thông tin liên quan.

Theo kế hoạch, phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) là nơi thực hiện chuyển đổi đầu tiên. Sau đó, dữ liệu mới được đồng bộ sang VssID cùng các hệ thống xét duyệt chính sách, giao dịch BHXH điện tử, kế toán tập trung, giám định BHYT và các phần mềm nghiệp vụ liên quan.

Việc chuyển đổi được triển khai lần lượt tại từng cơ quan BHXH, thay vì đồng loạt trên toàn quốc trong cùng một thời điểm. Lịch vận hành và chuyển đổi do Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số của BHXH Việt Nam thông báo.

Cùng với mã số BHXH của người tham gia, mã quản lý của các đơn vị tham gia BHXH, BHYT cũng được chuyển sang bộ mã mới để thống nhất dữ liệu trên toàn hệ thống.

Phạm vi chuyển đổi không chỉ dừng ở VssID mà còn bao gồm Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các phần mềm đang sử dụng mã số BHXH hoặc bộ mã quản lý. Các hệ thống này không tự thực hiện chuyển đổi độc lập mà tiếp nhận dữ liệu đã được xử lý từ phần mềm TST.

Việc chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân giúp người dân thuận tiện quá trình đối soát và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Việc chuyển sang dùng số định danh cá nhân nhằm thống nhất thông tin người tham gia bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do mỗi công dân chỉ có một số định danh cá nhân, việc sử dụng chung mã này giúp quá trình đối soát và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thuận tiện hơn.

Trước khi bắt đầu chuyển đổi, từ ngày 15/8 đến trước ngày 1/9, cơ quan BHXH đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu người tham gia, đối soát thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cấp phần mềm, kiểm thử hệ thống và sao lưu dữ liệu.

Với người dùng VssID, thay đổi này chủ yếu nằm ở cách hệ thống nhận diện và quản lý tài khoản. Việc chuyển từ mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc CCCD không làm thay đổi thời gian đóng, quá trình tham gia hay các quyền lợi BHXH, BHYT đã được ghi nhận.

Do quá trình chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình, người dùng có thể thấy tài khoản VssID được cập nhật sang số định danh cá nhân hoặc CCCD ở những thời điểm khác nhau, tùy tiến độ đồng bộ tại từng đơn vị.

Trong giai đoạn này, người dùng nên kiểm tra lại các thông tin như họ tên, ngày sinh, số CCCD và dữ liệu cá nhân trên VssID. Nếu thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dùng có thể cần cập nhật hoặc điều chỉnh để quá trình đồng bộ diễn ra chính xác.

Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, số định danh cá nhân hoặc CCCD sẽ được sử dụng thống nhất hơn trên VssID và các hệ thống nghiệp vụ của ngành BHXH.