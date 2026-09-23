iPhone 18 Pro vừa ra mắt đã gặp lỗi Face ID khiến máy có thể đơ rồi tự khởi động lại

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa đến tay người dùng đã xuất hiện những phản ánh đầu tiên về một lỗi liên quan đến Face ID. Trong một số trường hợp, khi Face ID nhận diện thất bại, máy có thể bị đứng hoàn toàn trước khi tự khởi động lại và quay về màn hình khóa.

Face ID thất bại, iPhone 18 Pro có thể “đứng hình”

Theo 9to5Mac, sự cố dường như xảy ra khi người dùng sử dụng Face ID để mở một ứng dụng đã được thiết lập chế độ bảo vệ bằng Face ID, chẳng hạn ứng dụng Passwords, tab riêng tư trên Safari hoặc những ứng dụng khác có hỗ trợ khóa bằng sinh trắc học.

Điểm đáng chú ý là lỗi không có vẻ xuất hiện ngay khi mở khóa iPhone từ màn hình khóa.

9to5Mac cho biết, họ đã tái hiện được sự cố trên ít nhất một chiếc iPhone 18 Pro tại châu Âu. Khi Face ID nhận diện không thành công, người dùng chọn “Try Face ID Again”. Trên thiết bị gặp lỗi, màn hình sau đó ngừng phản hồi với thao tác chạm. Sau vài giây, máy bị treo rồi tự khởi động lại và trở về màn hình khóa.

Một số người dùng trên Reddit cũng báo cáo hiện tượng tương tự. Macworld ghi nhận nhiều phản hồi xác nhận lỗi liên quan đến việc Face ID thất bại có thể khiến iPhone 18 Pro và cả 18 Pro Max bị đóng băng rồi khởi động lại. Tuy nhiên, Macworld cũng lưu ý họ chưa thể độc lập xác nhận toàn bộ các trường hợp được người dùng đăng tải.

Chưa thể kết luận iPhone 18 Pro lỗi phần cứng

Sự cố càng được chú ý bởi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã được Apple thiết kế lại hệ thống Face ID. Cụm cảm biến mới nhỏ hơn, trong đó camera hồng ngoại được đưa xuống phía dưới màn hình, gần khu vực hiển thị thời gian.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy chính thay đổi phần cứng này là nguyên nhân gây ra lỗi. Sự cố nhiều khả năng liên quan đến phần mềm của iOS 27 và có thể được khắc phục thông qua một bản cập nhật trong tương lai. Một số người dùng cho biết đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple và được đề nghị kiểm tra hoặc thay thiết bị, nhưng đây mới là những trường hợp được người dùng chia sẻ lại chứ chưa phải kết luận chính thức từ Apple.

(Ảnh: Apple)

Đáng nói, đây không phải lỗi duy nhất liên quan đến iOS 27 được phản ánh sau khi iPhone 18 Pro lên kệ. Một số báo cáo khác cũng đề cập tình trạng màn hình tạm thời không phản hồi cảm ứng trên thiết bị mới. Nguyên nhân của những hiện tượng này vẫn đang được làm rõ.

Ở thời điểm hiện tại, phạm vi ảnh hưởng của lỗi Face ID vẫn chưa được xác định. Apple cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân hay bản sửa lỗi dành cho sự cố này. Vì vậy, việc khẳng định iPhone 18 Pro có lỗi phần cứng hàng loạt là quá sớm.