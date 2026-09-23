M60A3 TTS: Khi cảm biến nhiệt và laser thay đổi cách xe tăng chiến đấu

Xe tăng M60A3 được Mỹ đưa vào sử dụng từ đầu thập niên 1980. So với những phiên bản M60 trước đó, thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở giáp hay động cơ.

Mỹ tập trung mạnh vào hệ thống điều khiển hỏa lực. Mục tiêu là giúp kíp xe phát hiện, đo xa và khai hỏa hiệu quả hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Trung tâm của hệ thống mới là kính ngắm ảnh nhiệt AN/VSG-2. Thiết bị này cho phép pháo thủ phát hiện mục tiêu dựa trên bức xạ nhiệt thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng nhìn thấy.

Đây là thay đổi rất lớn đối với chiến đấu ban đêm. Mục tiêu có nhiệt độ khác biệt với môi trường có thể được nhận biết ngay cả khi điều kiện quan sát bằng mắt thường bị hạn chế.

Xe tăng M60A3 cũng được trang bị máy đo xa laser. Thay vì ước lượng khoảng cách bằng phương pháp quang học, pháo thủ có thể sử dụng tia laser để xác định cự ly tới mục tiêu.

Thông tin này sau đó được đưa vào hệ thống điều khiển hỏa lực. Việc đo xa chính xác giúp giảm một trong những nguồn sai số quan trọng khi khai hỏa ở khoảng cách lớn.

Một thành phần quan trọng khác là máy tính đường đạn. Hệ thống này xử lý dữ liệu về cự ly và các yếu tố ảnh hưởng đến đường bay của đạn để hỗ trợ pháo thủ xác định phần tử bắn.

Nhờ đó, việc khai hỏa không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm và khả năng ước lượng của con người như trên những hệ thống cũ.

Xe tăng M60A3 TTS vẫn sử dụng pháo 105 mm M68. Tuy nhiên, hiệu quả của khẩu pháo không thể tách rời hệ thống điều khiển hỏa lực.

Một khẩu pháo mạnh chỉ phát huy đầy đủ khả năng khi kíp xe có thể phát hiện mục tiêu, xác định khoảng cách và đưa pháo vào đúng phần tử bắn.

Ảnh nhiệt cũng mở rộng thời gian hoạt động của M60A3. Xe không còn phụ thuộc nhiều vào ban ngày hoặc điều kiện quan sát thuận lợi.

Khả năng phát hiện mục tiêu trong bóng tối giúp xe tăng duy trì năng lực chiến đấu trong nhiều tình huống mà các hệ thống quang học truyền thống gặp hạn chế.

Sự xuất hiện của xe tăng M60A3 TTS cho thấy chiến tranh thiết giáp đã bước sang một giai đoạn mới. Ưu thế không còn chỉ đến từ giáp dày hay pháo lớn.

Khả năng phát hiện mục tiêu trước, đo xa chính xác và khai hỏa nhanh cũng trở thành yếu tố quyết định. M60A3 vì thế là một trong những phiên bản cuối cùng nhưng cũng là phiên bản hiện đại nhất của dòng Patton Mỹ trước khi M1 Abrams thay thế nó.